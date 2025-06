VIDEO Anglia, prima înfrângere din istorie împotriva unui adversar din Africa

Naționala de fotbal a Angliei a suferit prima înfrângere din istorie împotriva unui adversar din Africa: 1-3 cu Senegal. Partida de la Nottingham a avut caracter amical.

A fost, de asemenea, primul insucces din mandatul selecționerului Thomas Tuchel.

În urmă cu doar câteva zile, Anglia învinsese la limită, scor 1-0, Andorra în preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal din vara anului viitor.

Din echipa de start a meciului cu Andorra, Tuchel i-a păstrat în teren doar pe Declan Rice, Bukayo Saka şi Harry Kane.

Pentru gazde a punctat Harry Kane în minutul 7, în timp ce pentru africani au marcat Sarr (40), Diarra (62) şi Sabaly (90+2).

În 21 de întâlniri anterioare, Anglia nu cedase vreodată împotriva unui adversar din Africa: 15 victorii și 6 remize.

Rezumatul partidei dintre Anglia și Senegal

Senegal is the first African national team to defeat the England men’s national team 😳 pic.twitter.com/aiQzyJqsHm

— ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2025