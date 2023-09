VIDEO Cel puțin nouă persoane au murit, printre care patru pompieri, într-un incendiu puternic la o fabrică de mingi de golf din Taiwan/ Peste 100 de persoane rănite

Un incendiu într-o fabrică de mingi de golf din Taiwan a provocat moartea a cel puţin nouă persoane, între care patru pompieri victime ale unei explozii, au anunţat autorităţile locale luni, relatează AFP, citată de Agerpres.

Incendiul, care a izbucnit vineri seară şi a continuat toată noaptea, a provocat rănirea a peste 100 de persoane, majoritatea muncitori, au anunţat autorităţile din Pingtung (sud), citate de media locale.

Luni o persoană era încă dată dispărută, fiind necesare teste suplimentare pentru a identifica rămăşiţele umane găsite la locul incendiului, a declarat pentru France Presse un responsabil local.

Six killed, 98 injured and four still missing…

A fire and multiple explosions in southern Pingtung County on Friday night has resulted in over 100 casualties. pic.twitter.com/mTb697Pg1C

— TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) September 23, 2023