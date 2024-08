Victoria’s Secret raportează scăderi de 1% din vânzările grupului în aceeași zi în care anunță două supermodele care vor face parte din show

Victoria’s Secret a declarat că vânzările totale comparabile cu trimestrul care s-a încheiat la 3 august au scăzut cu 3%, însă rezultatele generale s-au situat la limita superioară a intervalului prognozat de companie. Datorită performanței vânzărilor, gigantul de lenjerie a înregistrat un venit net de 32 de milioane de dolari în 2024.

„Rezultatele noastre financiare pentru al doilea trimestru s-au situat la limita superioară a așteptărilor și am înregistrat o creștere a veniturilor operaționale trimestriale de la an la an pentru prima dată din 2021. Am fost încurajați de continuarea îmbunătățirii secvențiale a rezultatelor vânzărilor trimestriale în America de Nord pentru al patrulea trimestru consecutiv, deoarece tendințele vânzărilor s-au îmbunătățit atât în magazinele noastre fizice, cât și pe canalele online”, a declarat directorul general interimar și directorul financiar și administrativ Timothy (TJ) Johnson, relatează Fashion Network.

Succesul a fost determinat de lansarea unor noi colecții precum sutienul Victoria’s Secret Dream, evenimentul Pink Friday back-to-campus și creșterea constantă a VS Sport. Acești factori au contribuit la o mai bună acceptare a produselor, la gestionarea disciplinată a stocurilor și la o creștere corespunzătoare a marjei brute în dolari și la extinderea ratei. În plus, compania a raportat o creștere a vânzărilor cu o singură cifră pentru afacerea sa internațională și marca Adore Me.

Privind în perspectivă, compania estimează că vânzările nete din trimestrul al treilea vor crește cu o singură cifră, comparativ cu vânzările nete din trimestrul al treilea al anului trecut, de 1,265 miliarde de dolari.

Victoria’s Secret și-a îmbunătățit, de asemenea, previziunile pentru întregul an. Compania se așteaptă acum ca vânzările nete pentru anul fiscal 2024 să scadă cu aproximativ 1%. Se așteaptă ca venitul operațional ajustat să se situeze între 275 și 300 de milioane de dolari, în creștere față de estimările anterioare de 250-275 de milioane de dolari.

În aceeași zi în care compania și-a lansat rezultatele, au anunțat printr-o postare pe Instagram că Tyra Banks și Gigi Hadid vor fi două dintre supermodelele care vor face parte din show-ul Victoria’s Secret. Mai mult, brandul de lenjerie intimă a anunțat și data show-ului celebru care revine după 5 ani înapoi pe podium, respectiv 15 octombrie la New York. Pe lângă cele două supermodele, a mai fost anunțată și prezența altor două modele celebre: Taylor Hill și Imaan Hammam.