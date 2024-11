Victoria experienței: Irina Begu, în semifinale la WTA Cali, după ce a eliminat-o pe Anca Todoni

Parcursul jucătoarei Anca Todoni de la WTA Cali s-a oprit în sferturile turneului, fază a competiției unde campioana de la Santa Cruz a fost învinsă de compatrioata Irina Begu.

Favorită doi și locul 102 mondial, Irina și-a pus mai bine în evidență calitățile, iar succesul a venit și pe fondul experienței net superioare.

Au fost două seturi de mare luptă, iar victoria Irinei s-a conturat după două ore și 16 minute. A fost 7-6(6), 6-4 pentru Begu.

It was an all Romanian match of experience vs youth. The match was very close from the tip. The 1st set going to a tiebreak before Begu clinched it. And the 2nd got to 4 all before Begu was able to pull away to seal the win. Irina Begu defeated Anca Todoni 7-6, 6-4. pic.twitter.com/gmQGjqi0RB

— Romanian Tennis (@WTARomania) November 7, 2024