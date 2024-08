Victor Negrescu despre posibilitatea ca el să fie desemnat comisar european din partea României: ”O spun cu modestie, atunci când am candidat pentru funcția de vicepreședinte al PE am luat 400 de voturi, cam cât a luat-o președinta Comisiei Europene”

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a comentat în cadrul unei dezbateri G4Media declarația premierului Marcel Ciolacu prin care a arătat că el este una din persoanele care ar putea primi un post de comisar european.

”În momentul de față nu cred că s-a făcut nicio propunere din partea României. Îi mulțumesc premierului Marcel Ciolacu pentru că m-a evocat ca posibil viitor comisar european al României. Sunt și alte nume din ce înțeleg care se află în evaluare. Cred că este rezultatul muncii pe care am avut-o aici în Parlamentul European unde o spun cu modestie, atunci când am candidat pentru funcția de vicepreședinte al PE am luat 400 de voturi, cam cât a luat-o președinta Comisiei Europene.

Sunt convins că sunt foarte multe persoane capabile în România să preia acest post.

Cred că ne concentrăm prea mult pe nume și ar trebui să ne concentrăm pe domenii. Obiectivul nostru ca țară e să încercăm să influențăm completivitatea UE, viitoarea politică europeană, pentru că de viitorul nostru depinde de modul în care abordăm aceste domenii la nivel european”, a precizat Victor Negrescu.

El a mai spus că premierul Marcel Ciolacu va avea o întâlnire cu Ursula von der Leyen pe marginea acestui subiect.

”Voi face tot ceea ce pot ca România să fie cât mai bine reprezentată la Bruxelles. Eu îmi doresc să avem un portofoliu cât mai bun cu România, nu pentru mine. Eu mă ocup de aspectele bugetare, economice, nu e vorba despre mine, e vorba de domeniu și trebuie să identificăm persoana care poate reprezenta cel mai bine România, iar țara noastră are mai multe persoane care o pot reprezenta la acest nivel.

Se vorbea de Mihai Tudose, s-a mai discutat și de alte nume. Au mai fost Adina Vălean, Cioloș, Corina Crețu, Orban. Acum mă bucur că se discută de mai multe nume, nu sunt multe critici la adresa celor care sunt nominalizați.

Cred însă că România trebuie să obțină un domeniu bun, relevant pentru țara noastră”, a mai spus Negrescu.

La dezbaterea G4Media moderată de jurnalistul Cristian Pantazi au participat cei doi vicepreședinți români ai Parlamentului European, Nicu Ștefănuță și Victor Negrescu și Gabriela Drăgan, profesor universitar la Academia de Studii Economice, specializat pe politici europene.

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.