Victor Campanaerts, învingător în premieră în etapa a 18-a din Turul Franței / Belgianul a plâns la final

Ciclistul belgian Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a câștigat etapa a 18-a a Turului Franței, Gap – Barcelonette, de 179,5 km. Slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) continuă să poarte tricoul galben de lider al clasamentului general, transmite RFI România.

Așa cum se anticipa după etapa precedentă, o evadare lungă, pe un teren vălurit dar fără mari dificultăți, a fost încununată de succes, favoriții la victoria finală folosind această zi pentru refacere înaintea celor două zile infernale care vor urma în Alpi.

Un grup de peste 30 de cicliști s-a desprins din pluton, mărind avantajul la peste 10 minute. La 40 de kilometri de sosire, polonezul Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) a demarat, fiind ajuns din urmă de francezul Matteo Vercher (TotalEnergies) și de Campenaerts.

Cei trei au colaborat perfect până la un kilometru de sosire, când experiența lui Kwiatkowski, fost campion mondial, ar fi trebuit să fie decisivă. Nu a fost așa și Campenaerts, un expert la contra-cronometru, i-a surprins pe cei doi parteneri de evadare la sprintul final, obținând prima sa victorie de etapă în Turul Franței din carieră.

După ce s-a terminat etapa cu victoria sa, Campenaerts a avut un interviu emoționant în care a izbucnit în lacrimi.

„Visez la asta de foarte, foarte mult timp”, a spus Campenaerts, în lacrimi. „După Classics, am avut o perioadă foarte dificilă. Am avut un acord verbal cu echipa cu privire la prelungirea contractului şi am fost ignorat pentru o lungă perioadă de timp şi a fost foarte dificil. Am fost într-o tabără de altitudine lungă, dar prietena mea a fost acolo şi m-a susţinut în fiecare zi, însărcinată, şi m-am luptat să-mi termin programele de antrenament. Dar m-am răzgândit, am un viitor strălucit acum tot în ciclism. Am devenit tată şi am văzut doar ceruri albastre”.

Favoriții au sosit cu plutonul la 13 minute și 40 de secunde, ceea ce face ca ordinea în clasamentul general să fie neschimbată, cu Pogacar lider, urmat de danezul Jonas Vingegaard (Visma Lease-a-Bike) la 3 minute și 11 secunde și belgianul Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) la 5 minute și 9 secunde.

Pogacar este primul și în clasamentul cățărătorilor, eritreeanul Biniam Girmay conduce în clasamentul sprinterilor, iar Evenepoel poartă în continuare tricoul alb al tinerilor sub 25 de ani.

Vineri se desfășoară etapa a 19-a, Embrun – Isola 2000, de 144 km, cea mai dificilă din Alpi, cu trei cățărări severe, între care „acoperișul” Turului, Col de la Bonette (2.802 m) și sosire la vârf. Este prilejul pentru Pogacar să câștige a patra sa victorie de etapă în acest tur și să-și distanțeze din nou rivalii, ocazia pentru Vingegaard de a lansa un atac de departe sau tentativa lui Evenepoel de a urca pe locul 2. Oricum, se anunță o etapă extrem de spectaculoasă.