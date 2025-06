Victimele inundațiilor din Galați vin să ajute sătenii din Covasna: „Noi știm ce înseamnă!” / ”Venim cu mâncarea noastră, cu motorina noastră, noi nu suntem politicieni, nu avem legătură cu nimeni, nici cu biserici, nici cu primari”

Localnicii din comuna Costache Negri din județul Galați, care au fost inundați în septembrie 2024, s-au mobilizat și adună ajutoare pentru cei din Băcel, județul Covasna. Pe lângă TIR-ul încărcat cu de toate, vor veni, sâmbătă, să muncească la scoaterea noroiului din case, relatează Covasna45.ro.

„Noi știm ce înseamnă. Am fost inundați și au venit oameni cu suflet mare chiar și din Suceava și ne-au ajutat. Vrem să ajutăm și noi! Am pregătit un TIR, e deja plin pe jumătate cu pături, cu alimente, cu haine curate, selectate. Noi am trecut prin așa ceva și vrem să plătim cu aceeași monedă, pentru că și noi am fost ajutați. Venim să spălăm noroiul, pentru că e groaznic să treci prin asta.

Venim cu mâncarea noastră, cu motorina noastră, noi nu suntem politicieni, nu avem legătură cu nimeni, nici cu biserici, nici cu primari, suntem oameni care muncim!”, a declarat, pentru covasna44.ro Maricel Iancu, unul dintre localnicii din Costache Negri.

Vineri va pleca din Costache Negri TIR-ul, spre Băcel, iar oamenii vor pleca sâmbătă la 3 dimineața spre Băcel și vor sta până duminică seara, la muncă.