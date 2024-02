Vicepreşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi: Este o lipsă de educaţie sanitară pe care o întâlnim la populaţia din România şi nu doar în mediul rural/ Mentalitatea e aceea că, dacă nu m-a durut, nu am de ce să vin la stomatolog

Vicepreşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, medicul Smărăndiţa Păcuraru, afirmă că numeroşi români nu merg la stomatolog pentru că au mentalitatea conform căreia dacă nu îi doare, înseamnă că nu au probleme. Ea vorbeşte despre ”o lipsă de educaţie sanitară” care este întâlnită, în general, la populaţia din România. Medicul atrage atenţia asupra faptului că, în stomatologie, prezentarea cu întârziere a pacientului la medic face ca tratamentul să fie şi mai dificil şi mai costisitor, relatează News.ro

Smărăndiţa Păcuraru, vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi medic stomatolog în mediul rural, în judeţul Iaşi, a afirmat că în România există ”o lipsă de educaţie sanitară” care este întâlnită în general, nu doar în rândul populaţiei mai puţin educate.

”Din păcate, mentalitatea românului – şi nu cred că doar a omului simplu – este aceea că, dacă nu m-a durut, nu am de ce să vin la stomatolog. În toţi aceşti ani am încercat să le explic că în momentul în care deja ajunge să te doară, tratamentul este complicat, costurile sunt crescute şi toate lucrurile se rezolvă mult mai greu şi am încercat să îi conving că un consult, măcar anual, te poate salva de foarte multe probleme. Cu unii am reuşit acest lucru, alţii au zis «da» şi tot când i-a durut au venit, din păcate”, a declarat Smărăndiţa Păcuraru, joi seară, la Medika Tv.

Ea este de părere că ”trebuie implementat un sistem de educaţie sanitară” pentru ca populaţia să fie informată despre beneficiile consulturilor.

”Este o lipsă de educaţie sanitară pe care o întâlnim în mod generalizat la populaţia din România şi nu doar în mediul rural”, a adăugat medicul.