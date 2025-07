Dragoș Anastasiu spune că a avut certificat ORNISS pe perioada cât a fost consilier prezidenţial şi vicepremier, care i-a permis accesul la informaţii cu diferite grade de confidenţialitate / Instituțiile abilitate nu l-au considerat o „vulnerabilitate”, în contextul implicării sale într-un dosar DNA

Vicepremierul demisionar Dragoş Anastasiu a confirmat că, pe perioada cât a deţinut funcţiile de consilier prezidenţial şi pe cea de vicepremier în Guvernul Ilie Bolojan, a deţinut un certificat ORNISS care îi permitea, între altele, accesul la informaţii cu diferite grade de confidenţialitate, transmite Agerpres.

Întrebat într-o conferinţă de presă dacă a deţinut certificat ORNISS şi dacă din verificările derulate de instituţiile abilitate nu au considerat o „vulnerabilitate” implicarea sa în dosarul DNA, el a confirmat: „Da. Nu pot să vă dau răspuns la aşa ceva, nu mi-am dat singur certificat ORNISS, eu l-am primit”.

Chestionat dacă a completat un formular sau a obţinut certificatul în baza jurământului de credinţă depus la învestirea în funcţie, el a arătat că nu există un singur formular de completat: „Să nu credeţi că există certificat ORNISS, nu cu un formular, o cărticică”.

Întrebat dacă preşedintele sau premierul ştiau despre calitatea sa legată de dosarul DNA şi dacă instituţiile statului au avut vreo discuţie cu el despre această vulnerabilitate, Anastasiu a răspuns: „Eu nu le-am spus şi v-am explicat de ce, iar ce-au făcut instituţiile statului nu ştiu”.

Acesta a precizat că premierul nu i-a solicitat să demisioneze, dar că îi respectă decizia: „Am vorbit în fiecare zi, ultima dată acum două – trei ore. M-a întrebat ce cred, i-am spus ce cred, decizia e a mea, punct. El a spus că respectă decizia mea”.

Fostul oficial a menţionat că a discutat cu premierul despre situaţia legată de „şpaga de supravieţuire”, înainte de conferinţa de presă. Întrebat dacă premierul a fost de acord cu situaţia prezentată, el a spus: „Asta nu ştiu, nu l-am întrebat dacă este de acord, să-l întrebaţi dumneavoastră”, a spus Anastasiu.

El a dat explicaţii şi în privinţa intrării sale în guvern, în condiţiile în care a mituit opt ani un funcţionar al ANAF: „O să vă spun cum am luat decizia să intru în Guvern. (…) M-am întrebat dacă există vreo problemă dacă m-aş gândi că ar fi cu semn de întrebare şi acum fac referire la ce vă referiţi dumneavoastră şi mi-am spus că atât timp cât a fost despre a alege, a supravieţui compania, oamenii, şi a face acest compromis. Am ales acest compromis. (…) Am considerat că acest complex este acceptabil pentru a face ceva pentru ţara mea „, a susţinut Anastasiu.

În context, vicepremierul demisionar a cerut mai multă implicare din partea celor care l-au criticat, inclusiv în privinţa ridicării standardelor de integritate la numirea pe funcţii.

„Îi rog pe toţi cei care au criticat şi am înţeles, pe toţi cei din mediul privat, să găsească pe cineva mai bun, să găsească pe cineva curat, perfect dacă se poate. Dar nu stea şi doar să critice. Fac acest apel: Implicaţi-vă! Ştiu că va fi greu, pentru că se întâmplă două lucruri în aceste zile. E exemplu clasic, că oricine vine din afară eşuează după scurt timp şi anatema, conform căreia, business-ul românesc este murdar şi nu se poate decât cu şpăgi. Ştiu că se întâmplă lucrurile astea şi îmi pare extrem de rău, dar este momentul ca oamenii să nu mai suporte. Să vorbească, să arate cu degetul către toţi. Să introducem, uitaţi, eu plec, măcar standardul ăsta, la nivelul partidelor, la nivelul Guvernului, la nivelul Parlamentului. Ok, vreţi standardul ăsta? Minunat. Implementaţi-l, nu staţi deoparte! Aş vrea să trag nişte concluzii, să vă spun în felul următor. Nu, nu sunt şpăgar, sunt un om onest şi integru. Şi când am avut întregul adevăr, m-am dus la DNA. Reforma trebuie să continue”, a transmis Anastasiu.