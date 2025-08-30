Veriga slabă: Israelul a țintit liderii iranieni prin intermediul telefoanelor mobile ale gărzilor lor de corp

O investigație publicată în The New York Times dezvăluie constatările unei anchete a serviciilor de informații iraniene efectuate după atacul Israelului. Raportul detaliază modul în care Israelul a reușit să localizeze oficiali de rang înalt și oameni de știință, alături de confirmarea din surse israeliene a majorității informațiilor, scrie YNetNews.com.

La trei zile după atacul surpriză al Israelului la începutul războiului, Iranul a convocat o reuniune atât de secretă încât doar un cerc restrâns de înalți funcționari guvernamentali și comandanți militari știau când și unde va avea loc. Era 16 iunie, a patra zi a războiului Iranului cu Israelul, iar Consiliul Suprem de Securitate Națională s-a reunit într-un buncăr la 30 de metri sub un versant muntos din vestul Teheranului.

Oficialii, inclusiv președintele Masoud Pezeshkian, șefii sistemului judiciar și ai ministerului de informații, precum și comandanți militari de rang înalt, au sosit în mașini separate și nu aveau telefoane mobile, conștienți de faptul că serviciile de informații israeliene îi puteau urmări. În ciuda precauțiilor, avioanele israeliene au lansat șase bombe asupra buncărului la scurt timp după începerea reuniunii, vizând intrările. În mod miraculos, niciun participant nu a fost ucis, deși câteva gărzi de corp din afara buncărului au fost ucise.

Lovitura a scos la iveală o lacună devastatoare: Serviciile secrete israeliene au urmărit reuniunea prin piratarea telefoanelor gărzilor de corp care i-au însoțit pe lideri. Potrivit oficialilor iranieni și israelieni, utilizarea neglijentă a telefoanelor mobile de-a lungul mai multor ani – inclusiv postările de pe rețelele de socializare – a permis serviciilor de informații militare israeliene să urmărească oamenii de știință din domeniul nuclear și comandanții militari și a permis forțelor aeriene să îi țintească cu precizie în prima săptămână a războiului din iunie.

„Știm că înalții oficiali și comandanții nu aveau telefoane, dar interlocutorii, agenții de securitate și șoferii lor aveau, iar aceștia nu au luat în serios măsurile de precauție. Acesta este modul în care majoritatea au fost localizați”, a declarat Sasan Karimi, fost vicepreședinte adjunct pentru strategie, în prezent analist politic.

Breșa oferită de gărzile de corp a fost doar un element al efortului îndelungat al Israelului de a se infiltra în aparatul de securitate al Iranului. Fostul vicepreședinte Mostafa Hashemi Taba a declarat la sfârșitul lunii iunie: „Infiltrarea a atins cele mai înalte niveluri ale procesului nostru decizional”.

În urma atacului, Iranul l-a executat pe cercetătorul nuclear Roozbeh Vadi, acuzat de spionaj în favoarea Israelului și de facilitarea uciderii unui alt cercetător. Oficialii au recunoscut zeci de alte arestări sau arestări la domiciliu ale personalului militar, de informații și guvernamental suspectat de colaborare cu Israelul, unii de rang înalt. Israelul nu a confirmat și nici nu a negat implicarea.

Israelul urmărea oamenii de știință iranieni cu experiență în domeniul nuclear de la sfârșitul anului 2022, dar a amânat orice lovitură pentru a evita un conflict cu administrația Biden. De la sfârșitul anului 2022 până în iunie, o așa-numită „echipă de decapitare” a revizuit dosarele oamenilor de știință iranieni din domeniul nuclear, reducând lista de la 400 de nume la 100, folosind în principal materiale furate de Mossad din arhiva nucleară a Iranului în 2018. În cele din urmă, Israelul a vizat și a ucis 13 oameni de știință, alături de figuri militare de rang înalt, în cadrul unui program numit „Operațiunea Nunta Roșie”, după un episod sângeros din Game of Thrones.

Strategia s-a concentrat pe lovirea a 20-25 de ținte-cheie în lovitura de deschidere a războiului, anticipând că oficialii supraviețuitori vor lua măsuri de precauție mai stricte după aceea. Generalul de brigadă Ahmad Vahidi, proaspăt numit șef al Corpului Gardienilor Revoluției, a confirmat într-un interviu video că Israelul a folosit atât agenți pe teren, cât și tehnologii avansate – inclusiv sateliți și informații electronice – pentru a localiza reuniuni sensibile.

Conștienți de amenințare, liderii iranieni au pus în aplicare măsuri stricte: un număr mare de gărzi de corp și interzicerea telefoanelor mobile și a aplicațiilor de mesagerie precum WhatsApp pentru oficialii de rang înalt. În mod ironic, Israelul a descoperit că multe gărzi de corp aveau încă telefoane, unele postând pe rețelele sociale. „Folosirea a atât de multe gărzi de corp este o slăbiciune pe care le-am impus-o”, a declarat un oficial israelian din domeniul apărării.

Smartphone-urile sunt acum complet interzise pentru comandanții militari de rang înalt, oamenii de știință din domeniul nuclear și oficialii guvernamentali de rang înalt. Protecția este responsabilitatea unei brigăzi de elită a Gardienilor Revoluției, Ansar al-Mehdi, comandată de generalul Mohamad Javad Assadi.

Analistul politic și militar Hamzeh Safavi a descris superioritatea tehnologică a Israelului drept o amenințare existențială. „Avem o eroare majoră de securitate și de informații și nimic nu este mai urgent decât repararea acestei găuri”, a spus el. Ministrul iranian al informațiilor a declarat că a dejucat tentative de asasinat asupra a 23 de înalți oficiali în lunile dinaintea războiului și a descoperit 13 comploturi care vizau uciderea a 35 de înalți oficiali, arestând 21 de agenți Mossad în 11 provincii.

Campania Israelului a determinat, de asemenea, Iranul să recruteze spioni în Israel după atacurile din Gaza din 7 octombrie 2023. Shin Bet, serviciul de informații interne al Israelului, a arestat zeci de persoane acuzate că lucrau pentru Iran. Oficialii israelieni au acordat prioritate eliminării principalilor oameni de știință iranieni din domeniul nuclear pentru a-i încetini programul nuclear, otrăvind chiar și tineri oameni de știință în ascensiune, după ce au ajuns la concluzia că sabotarea infrastructurii de îmbogățire a avut doar efecte marginale.

Operațiunea Narnia, planul Israelului de a ucide membri ai unui „grup de arme” nucleare critice, a vizat oamenii de știință implicați în dezvoltarea unui declanșator nuclear. Până la 16 iunie, au fost ucise mai multe personalități importante, inclusiv Tehranchi și Fereydoun Abbasi, telefoanele gărzilor lor de corp ajutând la urmărirea israeliană. Campania a vizat, de asemenea, conducerea mai largă, ucigând cel puțin 30 de comandanți militari de rang înalt în timpul războiului.

Generalul Hajizadeh, șeful forțelor aeriene ale Gardienilor Revoluției, și echipa sa de conducere au fost printre cei vizați. Hajizadeh ar fi luat măsuri extreme de precauție cu telefoanele; fiul său Alireza a povestit că tatăl său îndepărta întotdeauna dispozitivele inteligente în timpul discuțiilor sensibile.

La atacul asupra buncărului din 16 iunie, Pezeshkian și alți oficiali au supraviețuit săpând prin resturi pentru a crea o deschidere îngustă. Pezeshkian a suferit o rană minoră la picior, iar ministrul de interne a fost spitalizat pentru probleme respiratorii. „Viața depinde de o secundă”, a spus Pezeshkian. El a adăugat că, dacă lovitura ar fi reușit să ucidă înalți oficiali iranieni, ar fi provocat haos național.

„Oamenii și-ar fi pierdut speranța.”