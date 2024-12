Veniturile din turism ale Greciei ar urma să atingă un nivel record de 22 miliarde de euro în acest an

Grecia estimează că în acest an veniturile sale din turism vor atinge un nivel record de aproximativ 22 miliarde de euro, în creştere cu 10% comparativ cu 2023, a declarat marţi ministrul elen al Turismului, Olga Kefalogianni, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„După un an record în 2023, 2024 se prefigurează un nou an record. Anul trecut am încheiat cu venituri de 20 de miliarde de euro. O contribuţie mare a turismului la Produsul Intern Brut al ţării. Anul acesta ne aşteptăm la venituri de aproximativ 22 de miliarde de euro”, a declarat Olga Kefalogianni pentru radio-televiziunea publică din Grecia, ERT.

Ministrul elen al Turismului a subliniat faptul că „angajaţii din sectorul turismului sunt cel mai important activ pe care îl avem. Capitalul uman al turismului este esenţa turismului. Faţa umană a Greciei se transmite prin intermediul oamenilor”, a subliniat Olga Kefalogianni.

Turismul este responsabil pentru un sfert din PIB-ul Greciei şi asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci. După încheierea pandemiei de Covid, Grecia a depăşit record după record când vine vorba de vizitele şi cheltuieile turiştilor.