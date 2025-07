Norvegianul Audun Groenvold, medaliat olimpic, a murit la 49 de ani, după ce a fost lovit de fulger

Audun Groenvold, medaliat olimpic la Vancouver 2010, a murit la vârsta de 49 de ani după ce a fost lovit de un fulger, a anunța Federația de Schi din Norvegia.

Audun a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Vancouver, din anul 2010.

„Cu mare tristeţe am primit vestea decesului prematur al lui Audun Groenvold”, a declarat federaţia.

„Fostul schior alpin naţional şi atlet de schi cross a fost recent lovit de fulger în timpul unei excursii la cabană”.

Cu toate că a fost „dus rapid la spital și a primit tratament pentru rănile suferite”, Groenvold nu a mai putut fi salvat.

Mai întâi, Audun a fost membru al echipei de schi alpin a Norvegiei, iar apoi a trecut la freestyle şi ski cross.

Norvegianul a urcat o singură dată pe podium ca schior alpin în Cupa Mondială, el încheind pe locul al treilea la coborârea din Sierra Nevada, Spania, în 1999.

După ce a încheiat cariera de sportiv profesionist, Audun a devenit antrenor al echipei naţionale şi comentator TV.

„Schiul norvegian a pierdut o figură proeminentă, care a însemnat foarte mult atât pentru comunitatea alpină, cât şi pentru cea de freestyle”, a declarat Tove Moe Dyrhaug, preşedintele federației din Norvegia.

