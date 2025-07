Festivalul DacFest – Sub Semnul Lupului începe joi la Simeria. Evenimentul se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii

Festivalul DacFest – Sub Semnul Lupului începe joi la Măgura Uroiului, lângă Simeria (Hunedoara) și durează până duminică. Evenimentul, aflat la a 15-a ediție, se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

În cadrul evenimentului vor avea loc:

Demonstrații militare, ritualuri antice, dansuri și întreceri în stil antic

Ateliere interactive pentru copii și adulți

Spectacole cu foc și momente surpriză pentru public

Tabără antică animată – sâmbătă și duminică, pe Măgura Uroiului

Concerte live cu formațiile Cimpoierii din Transilvania, Iarba Fiarelor și Nightlosers

Evenimentul începe joi, 17 iulie, cu conferinţa „Civilizaţiile antice din spaţiul românesc – Trecut, prezent şi viitor” la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. Vineri seară va avea loc o paradă și transmisiuni din drone la Centrul de Afaceri din Simeria.

Sâmbătă şi duminică au loc spectacole de dansuri antice, lupte între gladiatori, concursuri dedicate copiilor, prezentări de modă antică, ateliere de bijuterie, ceramică, confecţionare de jucării, cosmetică, fierărie, gastronomie, inscripţii şi sculptură în piatră, jocuri romane, monetărie, mozaic, muzică, plante medicinale, prelucrare de lemn, metal, os şi piele, scriere, ţesătorie, textile, tir cu arcul sau zale.

Sâmbătă seara, de la ora 20:00, încep concertele trupelor Cimpoierii din Transilvania, Iarba Fiarelor și Nightlosers.

Mai multe asociaţii de reconstituire istorică au confirmat prezenţa: Romanitas din Italia, Cohors I Praetoria din Ungaria, Legio I Italica din Bulgaria, Legio II Augusta din Anglia, Legio XX Deva Victrix din Ţara Galilor, Provincia Hispania Novae Romae din Spania, Pro Antica din Polonia şi, din România, Garda Apulum, Omnis Barbaria, Historia Renascita, Romula Malva, Veteres Milites, Dacii Singidavei, Legio Dacica, Asociaţia Culturală Tomis şi Terra Dacica Aeterna.

Organizat de Terra Dacica Aeterna, Festivalul DacFest – „Sub semnul lupului” este susţinut de Consiliul Judeţean Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Primăria Oraşului Simeria şi Centrul Cultural și de Creație al Orașului Simeria. Sponsorizat de Energetica 95 Only Power SRL, evenimentul se desfăşoară în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara. În acest an, proiectul cultural „DacFest – Sub semnul lupului” este finanţat de Ministerul Culturii.