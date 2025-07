Lidera WTA nu va participa la turneul de la Montreal: Sabalenka dă vina pe oboseală pentru forfait

Aryna Sabalenka, lidera mondială din WTA, a anunțat că nu va participa la turneul de categorie 1000 de la Montreal. Sportiva din Belarus menționează că oboseala acumulată este de vină pentru acest forfait.

Organizatorii au confirmat faptul că Aryna nu va lua parte la întrecerea de anul acesta, competiție care va avea loc în perioada 27 iulie – 7 august.

De asemenea, nici Paula Badosa, ocupanta locului 10 în ierarhia mondială, nu va participa la turneul canadian. Iberica invocă o problemă de sănătate.

În locul lor, pe tabloul principal al competiției vor intra jucătoarele Caty McNally şi Moyuka Uchijima.

Two players have withdrawn from the 2025 National Bank Open: Aryna Sabalenka, due to fatigue, and Paula Badosa, due to an injury.

Following these changes, Caty McNally and Moyuka Uchijima will now enter the main draw. pic.twitter.com/nVPHvjVthu

— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 16, 2025