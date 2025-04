Varianta RedBull în cazul unei despărțiri de Max Verstappen

Viitorul lui Max Verstappen la RedBull nu mai este atât de sigur în condițiile în care echipa de la Milton Keynes nu i-a mai oferit olandezului cel mai rapid monopost de pe grila de start din Formula 1. Christian Horner, șeful echipei, este în căutarea unui plan B, iar o opțiune serioasă în cazul unei despărțiri de Max este George Russell de la Mercedes.

Apele nu sunt tocmai liniștite la RedBull, cu toate că debutul de sezon nu este nici pe departe atât de slab pe cât s-ar fi așteptat unii. Cu toate acestea, tensiunile au crescut mult în ultima perioadă la echipa cu sediul la Milton Keynes, iar până și voci din cadrul RedBull au precizat că o despărțire de Verstappen se poate produce în următoarea perioadă.

În acest context, Christian Horner, directorul echipei Red Bull, a început să-și construiască un plan de rezervă în eventualitatea unui scenariu în care Verstappen se va despărți până la urmă de echipa care l-a ajutat să câștige patru titluri consecutive de campion mondial.

Numele vehiculat pentru a-l înlocui pe Max este cel al lui George Russell, actualul pilot Mercedes.

Conform unui raport publicat de The Race, Horner și Russell au avut deja „discuții informale” în ultimele săptămâni pentru a explora posibilitatea unei colaborări viitoare.

Pilotul britanic mai are contract cu Mercedes până la finalul sezonului în curs, la fel precum și coechipierul Kimi Antonelli.

La „Săgețile Argintii”, Russell are un salariu anual de 12 milioane de lire sterline, mult sub ceea ce RedBull îi plătește lui Verstappen.

Mercedes nu s-a grăbit să-i ofere o nouă înțelegere, cunoscut fiind faptul că Toto Wolff (șeful echipei) și-l dorește mult tocmai pe Max Verstappen.

În condițiile în care olandezul acceptă oferta lui Wolff, atunci poziția lui Russell la Mercedes devine una vulnerabilă, ceea ce l-ar putea face să accepte oferta RedBull, echipă unde ar deveni pilot principal.

Mutările de pe piața piloților se anunță foarte interesante, iar Max Verstappen ar putea da startul unui joc de domino cu implicații majore în echipele care se luptă pentru supremație în Formula 1.

BREAKING 🚨| George Russell has held talks with Red Bull.

George Russell and Christian Horner have had some informal chats over recent weeks.

[@wearetherace] pic.twitter.com/Mhkgp8GRtr

— Mercedes Hub (@MercedesF1_Hub) April 22, 2025