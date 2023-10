Vânzările a peste 600 de mașini rulate sunt oprite în România / Ce mesaj transmite acest lucru cumpărătorilor de vehicule second-hand și cum să te ferești de fraudă

Achiziționarea unei mașini second-hand reprezintă un angajament financiar semnificativ, iar șoferii se așteaptă ca noua lor achiziție să fie folosită ani de zile. Recent, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) din România a oprit vânzările a peste 600 de autovehicule. Un expert auto de la carVertical spune că situația de pe piața românească a mașinilor second-hand este departe de a fi transparentă și împărtășește sfaturi pentru a reduce riscul de a cumpăra un vehicul de proastă calitate.

Informațiile incoerente pot duce la pierderi financiare

Deși mulți oameni își pun încrederea în dealerii auto, nu toți sunt sinceri. În povestea recentă, vânzările a 618 mașini au fost oprite, deoarece autoritățile au găsit deficiențe în informațiile acestora. Un număr semnificativ de mașini nu aveau date privind marca, tipul de combustibil, capacitatea cilindrică, anul de fabricație, anul primei înmatriculări sau datele erau incomplete.

De asemenea, autoritățile au descoperit numeroase neconcordanțe între informațiile prezentate de dealeri și cele din documentele vehiculului, cum ar fi kilometrajul incorect, existența unor posibile daune, numărul fals de proprietari anteriori și perioada de garanție greșită.

Ne putem doar imagina câte astfel de mașini au fost deja vândute în România de-a lungul anilor.

„Atunci când kilometrajul este modificat sau când un vehicul are daune ascunse, noul proprietar nu numai că își riscă siguranța, dar poate pierde și mulți bani. Vânzătorii neserioși cronometrează kilometrajul pentru a putea vinde un vehicul cu mai mult. În acest fel, va fi mai greu de planificat întreținerea unei mașini și este posibil ca aceasta să necesite reparații ample”, spune Matas Buzelis, expert în domeniul auto și șef al departamentului de comunicare al carVertical.

Piața românească de mașini second-hand se confruntă cu provocări legate de transparență

Atunci când o mașină este importată dintr-o țară în alta, de obicei, istoricul acesteia este falsificat. Deoarece țările nu fac schimb de date privind tranzacțiile cu vehicule, odată ce o mașină trece granița, trecutul său devine o tabula rasa.

Potrivit cercetării carVertical, 66% dintre mașinile din România sunt importate din străinătate, ceea ce înseamnă că riscul de a obține o mașină cu date modificate este ridicat.

„Cu cât ratele de import sunt mai mari în țară, cu atât crește riscul diverselor fraude. 59% dintre mașinile din România au fost avariate în trecut, iar 7,8% au kilometrajul cronometrat. Sunt cifre uriașe, care se traduc în milioane de euro pierdute în fiecare an de către escroci”, împărtășește insights on the Romanian used car market Buzelis.

Ce măsuri ar trebui să ia cumpărătorii pentru a evita frauda?

Numărul de proprietari anteriori, istoricul daunelor, kilometrajul și înregistrările de întreținere sunt cele mai importante elemente care ajută la evaluarea stării unui vehicul. Dacă aceste informații cruciale sunt ascunse sau manipulate, cumpărătorii riscă să primească o mașină care le va cauza doar probleme.

Buzelis recomandă ca atunci când cumpără o mașină second-hand, fie că este vorba de o reprezentanță sau de un vânzător privat, cumpărătorii să pună o mulțime de întrebări despre istoricul mașinii. Vânzătorii cinstiți ar trebui să fie capabili să ofere informații detaliate despre o mașină și să furnizeze toate documentele.

Deoarece fiecare mașină are un număr VIN, este important să verificați istoricul unui vehicul pentru a afla dacă informațiile furnizate de vânzător corespund cu cele din raportul istoric.

„Dacă vânzătorul refuză să comunice un număr VIN, acest lucru poate indica faptul că ascunde starea reală a unei mașini. Chiar dacă raportul nu prezintă probleme potențiale sau neconcordanțe în date, înainte de a semna un contract, verificați o mașină într-un atelier autorizat”, sugerează Buzelis.

Diferite site-uri web privind istoricul mașinilor permit utilizatorilor să introducă VIN-ul unui vehicul și să analizeze înregistrările sale anterioare. Aceste date sunt colectate de la agențiile de aplicare a legii, companiile de asigurări, atelierele de reparații auto și diverse organizații din mai multe țări.

Nota: Articol susținut de carVertical în cadrul unui parteneriat cu G4Media.ro