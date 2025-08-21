Val de pensionări la instanțele din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia

Un val de pensionări va afecta puternic instanțele din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia până la sfârșitul acestui an, potrivit datelor transmise la solicitarea Alba24.

La Curtea de Apel Alba Iulia, 14 din cei 50 de judecători îndeplinesc condițiile de pensionare, iar 12 dintre aceștia și-au anunțat deja intenția de a se retrage din activitate.

Situația este similară și la instanțele arondate:

Tribunalul Alba : 3 judecători, toți notificați pentru pensionare;

Tribunalul Hunedoara : 3 judecători, plus un magistrat de la Judecătoria Brad;

Tribunalul Sibiu : 1 judecător;

Judecătoria Mediaș: 2 judecători.

Dacă planurile de pensionare se confirmă, până la un sfert dintre posturile de judecător din regiune vor rămâne vacante.

La nivelul Curții de Apel Alba Iulia, încărcătura pe judecător a fost în 2024 de 768 dosare/judecător, peste media națională (606).