Val de ironii și acuzații la fiecare postare a ambasadei SUA pe rețelele sociale. ”Numai angajat al ambasadei SUA în România să nu fii acum și nu o spun ironic”

O postare neutră a Ambasadei SUA la București cu un peisaj a provocat sute de comentarii acide din partea utilizatorilor români. Majoritatea comentariilor amendează ironic comportamentul președintelui Donald Trump – alianța cu Rusia și stoparea ajutorului militar pentru Ucraina.

Avalanșa de comentarii negative la postările Ambasadei SUA au început din momentul în care membrii noii administrații – Elon Musk, JD Vance și Richard Grenell – au început să-l susțină public pe Călin Georgescu. Criticile s-au întețit pe măsură ce Donald Trump și-a arătat susținerea pentru Rusia.

Iată câteva exemple de comentarii postate de utilizatorii români la fotografia cu Black Canyon din Gunnison National Park (Colorado):

Se văd mineralele cu ochiul liber

Mulțumesc, mi-am cumpărat costum.

I am so very extraordinary grateful to president tramp for building the canyon in 30 days :))))).

Rusia a reușit cucerirea Americii in două luni. Dar se chinuie de 3 ani să cucerească Ucraina și nu poate. Ce slabă e America!

Ce frumos peisaj cu Rusia , statul Colorado! Wow

Numai angajat al ambasadei SUA în România să nu fii acum și nu o spun ironic.

Asa era si la televiziunea sovietica. Cînd se nasolea treaba, băgau balet la televizor.

ce imi place sa repet…11 septembrie…1000 de soldati aliati au murit ca sua a invocat (pentru prima data in istoria nato) punctul 4…1000 de soldati fara ai usa…vrem multumiri

US Embassy, nu mai am tragere de inima sa apreciez aici postari, sunt inca trista si incremenita de scena halucinanta, desfasurata in fata presei precum hienele, in biroul cu cea mai frumoasa istorie a lumii contemporane

Multumim SUA si administratia Trump pt aceasta poza frumoasa 🤩 m-am si dus sa ma imbrac la costum ca sa o vizionez. Multe multumiri regelui portocaliu

Sunt curios când o să treacă USA la… rublă?

Zona poate fi vizitata si de persoane care nu poarta costum?

Wow!Ce frumoasă e gubernia Colorado!

Iuda portocaliu!

Colorado Oblast, frumos

O să vină vremea când o să vă înghesuie Rusia și China. O să sunați în Europa pt aliați, dar aliații s-ar putea să nu mai răspundă la telefon. Grijă mare.

Veți livra acum și arme lui Putin, asasinul de copii?

Make Russia Great Again! Bravo „partenerilor”!

Deja se observă că peisajele sunt mult mai frumoase datorită înţeleptei conduceri a celui mai iubit fiu al poporului MAGA, genialul potus! Mulțumesc că ne daţi voie să respirăm același aer cu alesul !

Asa face pace geniul din Mar a Lago? Da-i agresorului tot ce vrea, si ia-i victimei posibilitatea de a se apăra??

Ce faceți? Difuzați Lacul Lebedelor? Mi-e greață de voi.

Nu aici a îngropat Trump democrația?

Ar arăta mai bine cu un Trump Tower lăngă pâlcul ăla de brazi din dreapta.!

