Vă spălați pe mâini în timpul festivalurilor? Statisticile din Marea Britanie spun că nu

Vă petreceți vacanța la festivaluri de muzică, unde vă întâlniți cu prieteni și alte grupuri, în fața scenei sau aproape de cort? Nu uitați: spălați-vă pe mâini în mod regulat! „În 2023, un sondaj realizat în Marea Britanie pe 1.500 de participanți cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani a arătat că 22% dintre tineri nu se spală pe mâini pe toată perioada în care se află la festival, chiar dacă petrec acolo mai multe zile. Alți 26% au declarat că se spală pe mâini o dată pe zi – și 31% au recunoscut că nu se spală pe mâini după ce merg la toaletă” subliniază publicația The Conversation din Marea Britanie, citată de newsletterul SCIENCE+ in brief.

Alte cercetări au arătat că numai 51% dintre oameni se spală pe mâini după ce utilizează toaleta, chiar și atunci când facilitățile de igienă sunt disponibile. „Fie că motivul mâinilor murdare e o insuficiență sau o lipsă a facilităților, fie că regulile normale de igienă nu par să se potrivească cu abordarea veselă a vieții de festival, participanții la festivaluri ar trebui să fie în continuare scrupuloși în ceea ce privește spălarea mâinilor murdare – chiar dacă își neglijează cu plăcere orice altă parte a corpului. De ce? Pentru că mâinile murdare pot pune capăt rapid distracției” ne spune The Conversation.

Folosirea regulată a gelului pentru igienă ajută la prevenirea bolilor infecțioase, inclusiv a celor asociate cu diareea, infecțiile respiratorii și gripa. „Pandemia ne-a reamintit legătura dintre igiena mâinilor și infecții – și, de asemenea, că probabil nu ne spălăm pe mâini suficient de des, suficient de bine sau pe o durată suficientă”, a susținut The Conversation.

Sursa: The Conversation, Ediția internațională