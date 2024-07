V-ați gândit vreodată să vă împărțiți prietenii în categorii absurde, aleatorii, ca să vă cunoașteți mai bine? Care sunt regulile jocului și cum funcționează

Poate părea copilăresc și poate riscant, dar de fapt este o modalitate inedită de a vă cunoaște cu adevărat, arată reportajul The Guardian, de mai jos:

”Prietenul ei Sam nu irosește nici măcar o mușcătură dintr-un măr. Zdrobește miezul, înghite semințele și nu lasă nimic în urmă, în afară de tulpină. În acest sens, nu ar putea fi mai diferit de prietena lor comună Megan, care refuză să mănânce mere dacă nu au fost feliate. Sam nu are umbrelă. Megan își schimbă cearșafurile în fiecare săptămână. Nici lui Sam și nici lui Megan nu le place să discute cu străinii. Când Sam era copil, a trebuit să fie luat acasă de la prima sa petrecere în pijamale pentru că a vomitat pe covor, povestește ea.

Acestea sunt genul de lucruri incongruente pe care oamenii le știu despre cei dragi în filme – așa cum i-a spus Harry lui Sally: „Îmi place că ți-e frig când afară e cald. Îmi place că îți ia o oră și jumătate să comanzi un sandviș”. În viața reală, ne petrecem timpul vorbind cu prietenii noștri despre copiii lor, colegii de muncă, foștii soți și membrii excentrici ai familiei, dar nu auzim întotdeauna despre amănuntele fără sens care alcătuiesc viața lor de zi cu zi. Acesta este motivul pentru care ea recomandă cu sinceritate ca toată lumea să înceapă să facă un singur lucru: să își clasifice prietenii.

Ce sugestie malefică și total inacceptabilă! Să nu distorsionăm lucrurile: Nu cred că ar trebui să vă clasificați prietenii în funcție de cât de mult vă plac, de cât de cool sau frumoși sunt sau de cât de apropiați vă considerați. În schimb, ar trebui să vă clasificați prietenii în moduri arbitrare, absurde și provocatoare de conversație, adaugă autorul.

Sam nu deține o umbrelă. Megan își schimbă așternuturile în fiecare săptămână. Nici lui Sam, nici lui Megan nu le place să inițieze conversații. Ea știe despre obiceiurile lui Sam și Megan de a mânca mere pentru că într-o zi a postat o propoziție simplă în chat-ul grupului lor: „Prietenii sunt clasificați în funcție de cât de aproape ajung de miez atunci când termină un măr”. Conversația care a rezultat a fost plină de viață – Anya se apropie de un miez subțire, iar Zoe ia mușcături prudente și evită miezul. Acum am o înregistrare video de 27 de secunde cu Sam mâncând un măr, cu tot cu miez.

În aprilie anul trecut, cineva a scris la The Guardian despre prietenul său care îi clasifica pe cei dragi într-un clasament. Jocul de clasament este exact opusul acestui lucru – nu este privat, secret, nu ține scorul, ci este o distracție în colaborare. Este ceva ce prietenii tăi pot face împreună, ca un grup. Este vorba despre observarea și înțelegerea reciprocă. Categoriile au inclus lucruri simple și directe: prieteni clasificați în funcție de cât de des mănâncă McDonald’s; prieteni clasificați în funcție de cât de devreme se culcă; prieteni clasificați în funcție de probabilitatea lor de a pierde un avion. Lucrurile au virat, de asemenea, spre specificități deranjante: prieteni clasificați în funcție de cine mănâncă cele mai multe alimente albastre artificial; prieteni care au sunat cel mai probabil acasă pentru a fi luați de la o petrecere în pijamale în copilărie; prieteni clasificați în funcție de cât de mult se tem de moarte, explică ea.

Clasamentele au început în mod spontan când mâncam la McDonald’s în timp ce o discuție de grup începea. Când m-am confruntat cu acești doi stimuli deodată, m-am gândit: Mă întreb cine din acest chat mănâncă McDonald’s cel mai regulat. Mi-am clasat prietenii și nu am fost deosebit de surprins de rezultate. Jocul a avut un succes răsunător și, pe măsură ce zilele treceau, toată lumea începea să arunce categorii diferite și să discute despre lucruri pe care nu le mai discutasem până atunci, adaugă autoarea jocului.

Se spune că Eleanor Roosevelt ar fi spus odată: „Mințile mari discută idei; mințile medii discută evenimente; mințile mici discută oameni”, dar pentru mine acest sentiment nu a avut niciodată sens. Cum ai putea discuta despre idei sau evenimente fără să discuți despre oameni? Cu toate acestea, există un adevăr în centrul acestei afirmații – cine s-a plâns despre un șef complicat sau despre femeia din industria ta care se descurcă mai bine decât tine, dar într-un mod enervant? Cât de des intervine cineva pentru a discuta despre felul în care mănâncă un măr?

Și OK, există un motiv pentru care oamenii nu fac asta. Observațiile despre amănuntele vieții fac parte din romanele de debut sau din subtitlurile foarte lungi de pe Instagram. Dacă aduci în discuție chestiile astea în mod spontan, riști să arăți ca o fată excentrică care visează la maniac pixie și care iubește zmeura albastră.

Și totuși, în mod cu totul accidental, „clasamentele” ne-au permis mie și prietenilor mei să vorbim despre aceste lucruri inutile și prostești, adesea cu rezultate neașteptate. Într-o după-amiază plictisitoare, un simplu clasament – cine se culcă mai devreme – a provocat o discuție surprinzătoare. Credeam că Clara, la fel ca mine, se culcă târziu, dar adesea se culcă devreme. De ce? Clara se trezește devreme pentru că face terapie la 7 dimineața în fiecare zi. Acesta a fost un aspect intim al vieții sale pe care nu mi l-a dezvăluit niciodată până atunci și a deschis o discuție despre sănătatea noastră mintală, susține ea.

Clasamentele pot fi, prin urmare, o fereastră către autocunoaștere. Așa cum a spus un alt prieten: „A fi clasat și a fi clasat înseamnă a cunoaște și a fi pe deplin cunoscut”.

Din nou, subliniază faptul că, clasificarea prietenilor nu se referă la o scară de la bine la rău – cu siguranță nu se referă la laude cum ar fi „Cel mai probabil să devină miliardar” sau „Cel mai probabil să câștige un concurs de frumusețe”. O prietenă căreia îi plac foarte mult clasamentele își amintește de o ocazie teribilă, cu ani în urmă, când un grup de prieteni ai ei au decis să joace „jocul hârtiei”. Au rupt benzi și au scris pe ele lucruri precum „cea mai drăguță” și „cel mai prost fund” – fiecare a primit apoi un teanc și a trebuit să le împartă celui care credea că se potrivește cel mai bine cu titlul. Cumva, spune prietena mea, a fost mai rău când grupul a decis să scrie doar „cele mai frumoase”. A stat acolo și a văzut cum o prietenă acumula o grămadă de hârtii în timp ce ea primea premiul pentru „cel mai neobișnuit simț al umorului”.

„Acest joc celebrează diferențele fiecăruia”, spune ea. „Adesea, în viață, vrei să fii în siguranță la mijloc din cauza societății noastre care judecă, dar clasamentele răsplătesc autenticitatea – să fii la o extremă este un lucru bun.”

Pentru a juca corect jocul, clasamentele nu trebuie să fie niciodată despre „cel mai” sau „cel mai bun” și poți evita să jignești oamenii plasându-te în fruntea sau la coada celor mai controversate. Clasamentele nici măcar nu sunt despre cum să faci lucrurile bine – sunt o modalitate de a deschide o conversație și de a oferi cuiva ocazia de a împărtăși mai multe despre micile părți ale vieții lor.

Ca adulți, încă avem nevoie să ne jucăm. Rhaina Cohen, autoarea cărții The Other Significant Others: Reimagining Life with Friendship at the Center, a scris în trecut despre cum adulții ar trebui să „piardă timpul împreună”, așa cum fac copiii, pentru a crea legături și amintiri. Scriind în The Atlantic, Cohen a susținut că evenimentele sociale ale adulților pot părea adesea învechite în comparație cu ritualurile și tradițiile ciudate și creative pe care le dezvoltăm cu prietenii în copilărie. „Dorința noastră de conectare ludică nu dispare după copilărie”, a scris ea. „Pentru a te bucura de recompensele jocului, trebuie să îți asumi riscuri, dar adulții sunt adesea prea consumați de conștiința de sine pentru a accepta ideea prostească a cuiva, darămite să sugereze una.”

Eu am sugerat și am urmat o idee prostească – și acum pot spune cu încredere care dintre prietenele mele ascultă cele mai multe melodii și, de asemenea, știu cât de mult se învârt gândurile prietenei mele Mia atunci când partenerul ei întârzie să se întoarcă de la magazin. Spre deosebire de Beth, ea nu este foarte îngrijorată de moarte, dar pierderea celor dragi o bântuie în aceste momente de liniște. Desigur, puteți purta aceste discuții cu prietenii dvs. fără a introduce clasificări arbitrare – nu vreau să pară că nu am mai purtat niciodată o astfel de conversație – dar cadrul este, mai mult decât orice, o oportunitate, explică ea.

Clasamentul s-a răspândit acum de la un grup de prieteni la altul și sunt extrem de încântată de numărul tot mai mare de participanți.

„Este un joc care atinge esența a ceea ce este atât de minunat la prietenie: cineva care știe și îi pasă de preferințele și convingerile tale – profunde și frivole”, spune unul dintre prietenii mei cu care joc jocul de luni de zile. „Când jucăm la clasament, ceea ce facem de fapt este să spunem: „Te văd”.” În mod neașteptat, jocul ne-a permis să pătrundem mai adânc în lumea celuilalt decât oricând înainte.

Regulile jocului

Alegeți o categorie arbitrară, nesemnificativă – nu vă clasificați niciodată prietenii în funcție de cât de sexy sunt sau de câți bani credeți că fac.

Enumerați numele tuturor în ordine, de la cel mai mult la cel mai puțin, de exemplu: „Prieteni clasificați în funcție de cât de mult cheltuiesc pe gustări la cinema: Claire, Lauren, Tim, Bert”.

Discutați și dezbateți.

Clasificați doar persoanele care sunt prezente și iau parte la joc – nu-i clasificați pe ceilalți atunci când nu sunt prin preajmă”.