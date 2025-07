„The Safe Zone”, o inițiativă pentru tineri, la festivaluri, organizată de Agenția Națională Antidrog și Caravana cu Medici/ „Informare, siguranță, relaxare și grijă de sine”/ „Peste 5000 de festivalieri de la Beach, Please! au intrat în dialog”/

În premieră, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor și Asociația ‘Caravana cu Medici’ a lansat un concept pentru marile festivaluri de muzică. Prima dată a fost aplicat la Beach, Please! și potrivit postării de pe pagina de Facebook a Agenției antidrog, peste 5.000 de festivalieri au intrat în dialog cu reprezentanții proiectului.

Declarațiile din data de 7 iulie, când a fost anunțat proiectul, citate de Agerpres:

„Un demers comun, ca proiect pilot, pentru siguranța tinerilor în spații recreaționale: The Safe Zone aduce prevenția, empatia și educația direct în mijlocul festivalurilor. Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și Asociația ‘Caravana cu Medici’ au semnat un parteneriat care are ca scop realizarea unor activitati comune in cadrul marilor festivaluri din România pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele negative ale substanntelor psihoactive asupra sănătății fizice și psihice, precum și promovarea unui comportament responsabil și a unui stil de viață sănătos.

‘Prin lansarea conceptului The Safe Zone vrem să transmitem un mesaj clar: sănătatea și siguranța tinerilor sunt o prioritate națională. Noul concept are ca scop nu doar o informare corectă asupra riscurilor consumului de substanțe psihoactive, dar include și un element de sprijin specializat, totul cu o abordare umană, adaptată contextului festivalurilor. Este un pas important în direcția unor politici publice moderne, centrate pe prevenție, empatie și responsabilitate.’ Rareș-Petru Achiriloaie, presedinte ANPCDDA

‘Suntem bucuroși să colaborăm cu ANPCDDA și să facem parte din proiectul ‘The Safe Zone’, o inițiativă care îmbină informarea si empatia cu responsabilitatea și educația medicală. Credem cu tărie că prevenția și sprijinul acordat în momente-cheie pot face diferența, mai ales în contexte precum marile festivaluri. Ne bucurăm să contribuim cu experiența noastră și să fim alături de tineri într-un spațiu sigur, deschis și prietenos.’ Vlad Berbecar, reprezentant Caravana cu Medici.”

În acest context, partenerii propun un model aplicat de reducere a riscurilor, adaptat specificului evenimentelor de masă. Conceptul de harm reduction (reducerea riscurilor) reprezintă un set de măsuri menite să protejeze sănătatea și siguranța persoanelor expuse direct sau indirect consumului de substanțe psihoactive (alcool, droguri, anxiolitice etc.). În contextul festivalurilor, acesta se traduce prin crearea unor spații și servicii care să informeze, să diminueze efectele negative și să prevină, pe cât posibil, apariția situațiilor critice.

Proiectul The Safe Zone propus de ANPCDDA și Caravana cu Medici este un exemplu concret de reducere a riscurilor, adaptat festivalurilor. Conceptul îmbină elemente de prevenție, informarea și sprijinul psihologic într-un spațiu accesibil și prietenos, adaptat publicului tânăr. Principalele linii de activitate includ: informare și conștientizare privind consumul de substanțe și efectele asociate, punct de hidratare și resurse de prevenție accesibile, spațiu dedicat consilierii și primului ajutor psihologic și activități recreative și educaționale.

Activitățile desfășurate în cadrul conceptului The Safe Zone au un caracter exclusiv preventiv și informativ, fiind dedicate reducerii riscurilor asociate consumului de substanțe psihoactive și promovării sănătății mintale și fizice în rândul participanților din festivaluri.

În ceea ce privește combaterea traficului de droguri și aplicarea legislației penale, responsabilitatea revine instituțiilor abilitate de ordine și siguranță publică. Totodată, serviciile de asistență medicală de urgență generală și primul ajutor medical de bază sunt asigurate integral de către organizatorii evenimentului, conform obligațiilor legale în vigoare și standardelor de siguranță aplicabile pentru evenimentele de mare amploare”.