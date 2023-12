USR-istul Radu Miruță: Ciolacu inventează dosarul cu șină varianta 2.0. Cloud-ul guvernamental e doar o mega afacere pentru unii

Deputatul USR, Radu Miruță afirmă că marele proiect al cloud-ului guvernamental e nefuncțional, în ciuda anunțului Guvernului României.

„Din gura domnului Ciolacu au ieșit vorbe mari, care nu au nicio legătură cu realitatea nici din nori, nici de pe pământ. Marcel Ciolacu și nenumăratele instituții care se ocupă de digitalizare în această țară nu au deblocat nimic. Ciolacu doar a ajuns la concluzia că politrucii angajați pentru asta nu stiu ce și cum să facă. 𝐃𝐞 𝐜𝐞 𝐧𝐞–𝐚𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐚 𝐚𝐬𝐭𝐚? Dincolo de faptul că e pe banii noștri, digitalizarea ar însemna o viață mai ușoară pentru fiecare dintre noi: am scăpa de timp pierdut pe la ghișee, de drumuri, de copii după diverse acte, de nervi și operațiuni inutile, am tăia o serie de cheltuieli de pe listă, de a ne mișca mai repede cu totul, ca țară. Si…de a creste produsul intern brut, acel izvor din care se alimentează pensiile, învățământul, sănătatea, transporturile…cam tot”, spune Radu Miruță.

Acesta arată că din 2022, instituțiile statului român s-au bătut între ele pentru a gestiona o bucată cât mai mare din ceea ce printr-o Ordonanță de Urgență statul român numea Cloud Privat Guvernamental, respectiv Autoritatea pentru Digitalizarea României a luat bucata de Software as a Service, STS a luat bucata de Infrastructure as a Service și Platform as a Service, iar SRI a luat bucata de securitate cibernetică a serviciilor. După aproape 1 an se constată că niciuna dintre aceste instituții n-a făcut ceva concret.

„Atunci, Guvernul României a anunțat cu mare fast deblocarea proiectului de Cloud, prin simplul fapt că se împărțiseră căprăriile. Fiecare instituție a plecat la scara ei și, după aproape 1 an am constatat că niciuna dintre ele n-a făcut ceva concret, ci s-a cam uitat neputincios la bucata cu care a rămas în brațe. Și… atât! STS a mai mișcat câte ceva, SRI încă nu a prea avut material pentru care să lucreze, livrabilul către ei trebuind să vina după ce STS și ADR ar fi făcut din bucata lor, iar ADR nu a făcut mai nimic”, spune Miruță.

Deputatul USR indică ce înseamnă pentru Guvern acum, în decembrie, “deblocarea” a ceva ce era anunțat și în urmă cu un an ca fiind deblocat.

„Simplu, un nou OUG în care au împărțit întreg Cloud-ul guvernamental în două bucăți: statul ia una, probabil o firmă privată ia alta. Nu-i asta drama, ci că pe aceiași bani pe care și asumase statul să facă, dublează cu ceva făcut de la zero, de alții care se pricep. Altfel spus, fiecare instituție (ADR, STS, SRI) rămâne responsabilă de aceeași tehnologie (SaaS, PaaS, IaaS), dar doar pe o suprafață mult mai mică”, afirmă Miruță.

El adaugă că nici premierul Ciolacu, nici miile de oameni din subordinea sa responsabili cu digitalizarea nu explică:

De ce două Cloud-uri?

De ce instituții ale statului român și-au redus parohiile în povestea Cloud-ului, după ce inițial se băteau pentru o felie mult mai mare?

Ce se va întâmpla cu banii, deja, alocați pentru o bucată mai mare, dacă cei responsabili fac doar o bucată mai mică?

Ce aplicații se vor muta în Cloud-ul făcut de către stat și ce aplicații se vor muta în “celalalt”, probabil cumpărat ca soluție la cheie de la marile companii?

De ce Guvernul cumpără pentru Cloud consultanță de la Banca Mondială și de la BERD, cât timp a înființat instituții pentru digitalizarea României, unde angajații sunt plătiți cu zeci de mii de euro?

„În lipsa unei clarității atât de necesară pe un subiect de asemenea importanță pentru România, 𝐩𝐨𝐭 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐬𝐮𝐠𝐞𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐫𝐚̆𝐬𝐩𝐮𝐧𝐬 𝐜𝐮𝐩𝐫𝐢𝐧𝐳𝐚̆𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐚𝐠𝐚 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭̦𝐢𝐞 𝐚 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐬̦𝐭𝐢𝐢 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐮𝐢 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥: 𝑛–𝑎𝑢 𝑓𝑎̆𝑐𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑖 𝑛𝑖𝑚𝑖𝑐 𝑝𝑎̂𝑛𝑎̆ 𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑, 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑗𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑢 𝑎𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑝𝑢𝑛𝑎̆ 𝑝𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑 𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛 𝑠̦𝑖 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑎𝑢 𝑖̂𝑚𝑝𝑎̆𝑟𝑡̦𝑖𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑏𝑎 𝑖̂𝑛 𝑑𝑜𝑢𝑎̆ 𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑–𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒: 𝐮𝐧𝐮𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐚̆𝐫𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐡𝐞𝐢𝐞 𝐟𝐚̆𝐜𝐮𝐭 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭̦𝐢𝐢, 𝐬̦𝐢 𝐮𝐧 𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐢𝐥𝐞𝐚, 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐢𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐮𝐥, 𝐜𝐚 𝐥𝐨𝐜 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐚𝐜𝐚̆ 𝐩𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞𝐢, 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐭𝐨𝐜𝐦𝐚𝐢 𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬𝐜𝐮𝐭 𝐜𝐚̆ 𝐧𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐞𝐳𝐞 𝐮𝐧 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥”, mai spune deputatul USR.

România are o sumă imensă alocată pentru digitalizare, inclusiv prin PNRR: sute de milioane de euro. „Cel mai mare risc este că țara asta probabil va rămâne cu banii cheltuiți în cea mai mare parte pe ceva nefuncțional de la un capăt la celălalt. Singura bucată de dimensiune mai mică decât adevaratului necesar al României fiind făcută de angajații unor companii mari din lume, dar care va fi ca o autostradă care duce nicăieri și nu se leagă cu niciun alt drum. Bani plătiți de două ori pe ceva care merge doar pe jumătate. 𝑨𝒄𝒆𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒂̆ 𝒔𝒄𝒉𝒆𝒎𝒂̆ 𝒂 𝑮𝒖𝒗𝒆𝒓𝒏𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑪𝒊𝒐𝒍𝒂𝒄𝒖 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍 𝒊̂𝒏𝒔𝒆𝒂𝒎𝒏𝒂̆ 𝒔𝒂̆ 𝒊̂𝒕̦𝒊 𝒎𝒆𝒂𝒓𝒈𝒂̆ 𝑾𝒊𝑭𝒊–𝒖𝒍 𝒂𝒄𝒂𝒔𝒂̆”, conchide deputatul USR.