Usha Vance, soția candidatului republican la vicepreședinția SUA, spune că soțul ei a făcut o „glumă” când a vorbit despre „doamnele cu pisici fără copii”

Usha Vance, soția candidatului republican la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite, JD Vance, a apărat comentariile făcute în urmă cu câțiva ani de soțul său, în care acesta batjocorea adulții fără copii, și a minimalizat calificarea unor politicieni democrați drept „doamne cu pisici fără copii”, numind-o o „glumă”, scrie CNN.

Într-un interviu acordat Fox News, difuzat luni, Usha Vance, avocată, a susținut că comentariile anterioare ale soțului său, care au apărut din nou în spațiul public de când acesta s-a alăturat echipei prezidențiale a fostului președinte Donald Trump, au fost în sprijinul unui argument privind provocările cu care se confruntă părinții și rolul pe care îl joacă guvernul în viața părinților.

„Realitatea este că JD a făcut o glumă, și a făcut o glumă în susținerea unui punct de vedere substanțial”, a spus ea. „Și mi-aș dori uneori ca oamenii să vorbească despre aceste lucruri și să petrecem mult mai puțin timp doar trecând prin această frază de trei cuvinte.”

„Ceea ce spunea el cu adevărat este că poate fi foarte greu să fii părinte în această țară și, uneori, politicile noastre sunt concepute astfel încât să facă acest lucru și mai greu”, a continuat ea.

Remarcile mai vechi ale lui JD Vance trecut au atras furia unor vedete și ale fanilor lui Taylor Swift, dar și a unor publicații conservatoare. Comitetul editorial al Wall Street Journal a catalogat comentariile lui Vance drept „genul de glumă deșteaptă care stârnește râsul în anumite circumscripții masculine de dreapta”. Comentatorul conservator Ben Shapiro s-a întrebat cu voce tare în fața audienței sale considerabile dacă Trump are îndoieli cu privire la alegerea sa.

În interviul acordat Fox, Usha Vance a declarat că ea crede că soțul ei „nu ar intenționa niciodată” să jignească persoanele care se luptă să aibă copii, recunoscând în același timp că unii oameni aleg să nu întemeieze familii din motive „foarte bune”.

„JD, absolut la momentul respectiv și astăzi, nu ar vrea niciodată, niciodată, niciodată să spună ceva care să rănească pe cineva care încearcă să aibă o familie, care într-adevăr se luptă cu asta”, a spus ea. „De asemenea, înțeleg că există o mulțime de alte motive pentru care oamenii pot alege să nu aibă familii, iar multe dintre aceste motive sunt foarte bune.”

Usha Vance a insistat că soțul ei, care a făcut în mod repetat comentarii denigratoare despre adulții fără copii în interviuri, apariții în campanie și e-mailuri de strângere de fonduri în timp ce viza oficiali democrați, a încercat să aibă „o conversație reală” despre modul în care guvernul poate ajuta părinții să-și crească copiii.

O analiză CNN KFile a mai multor remarci similare ale lui JD Vance subliniază modul în care comentariul despre „doamnele cu pisici fără copii” a făcut parte dintr-un model mai amplu în care acesta a insistat asupra războiului cultural, în parte, indicându-i pe liderii democrați pentru că nu au copii.

În noiembrie 2020, de exemplu, JD Vance a declarat într-un podcast conservator că americanii fără copii, în special cei din „clasa conducătoare” a țării, sunt „mai sociopați” decât cei cu copii și fac țara „mai puțin stabilă mental”. Vance a adăugat că „cei mai deranjați” și „cei mai psihotici” comentatori de pe Twitter – acum cunoscut sub numele de X – erau de obicei fără copii.

„Să încercăm să ne uităm la conversația reală pe care încearcă să o aibă”, a spus Usha Vance, „să ne implicăm în ea și să înțelegem, pentru aceia dintre noi care au familii, pentru mulți dintre noi care doresc să aibă familii și pentru care este foarte greu, ce putem face pentru a îmbunătăți situația”.

Vance spune că a ajuns să îl „înțeleagă” pe Trump

Usha Vance a respins, de asemenea, articolele din presă potrivit cărora atât ea, cât și soțul ei l-au condamnat în privat pe Trump înainte ca JD Vance să se alăture lui Trump pe lista republicană.

În interviu, Vance a părut să confirme o știri publicată de Washington Post, care detaliază indignarea ei față de Trump în urma insurecției din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA, dar a spus că a ajuns să îl „înțeleagă” pe Trump de atunci.

„Ei bine, știți, am avut câțiva ani de atunci pentru a înțelege cam ce vrea să facă”, a spus Vance despre Trump. „Dacă nu aș fi simțit că biletul, știți, biletul Trump-Vance a fost capabil să facă ceva foarte bun pentru țară, atunci nu aș fi aici să-l susțin și JD nu ar fi făcut acest lucru.”

Vance a spus că ea și soțul ei uneori nu sunt de acord cu privire la problemele politice, recunoscând că „suntem doi oameni diferiți”, dar a spus că ea crede în „intenția” din spatele carierei sale politice.

„Avem o mulțime de background-uri și interese diferite și lucruri de genul acesta. Așa că ajungem la concluzii diferite tot timpul. Dar asta face parte din plăcerea de a fi căsătoriți”, a spus ea. „Ceea ce nu mă îndoiesc niciodată la JD, chiar și atunci când nu sunt de acord cu asta sau cu aia, este intenția lui, ceea ce vrea cu adevărat să facă”.

Vance a apărat, de asemenea, schimburile private ale soțului ei cu un prieten de la Facultatea de Drept, publicate într-un articol din The New York Times, în care acesta îl denigrează pe Trump și spune „Urăsc poliția”. Vance a negat că soțul ei urăște poliția și a spus că faptul că prietenul soțului ei a făcut publică corespondența lor personală a fost „dureros”.

„JD cu siguranță nu urăște poliția. Cred că acest lucru este clar de-a lungul carierei sale, și înainte”, a spus ea. „Poate că a avut o interacțiune negativă o dată sau de două ori și a făcut o, știi tu, remarcă de genul ăsta. Nu știu. Dar de atunci, și întotdeauna de când îl cunosc, a avut un mare respect pentru ei și pentru tot ceea ce fac pentru a ne menține în siguranță.”

„Amândoi am fost în situația ca oamenii să speculeze foarte mult despre noi și să facă – să tragă o mulțime de concluzii bazate uneori pe informații care nici măcar nu sunt adevărate”, a spus ea despre articolul din The New York Times. „Și nu vreau să fac același lucru cu alți oameni”.