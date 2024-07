Jennifer Aniston îl critică pe JD Vance pentru declarațiile despre „doamnele cu pisici, fără copii, cu vieți mizerabile”/ „Mă rog ca fiica ta să fie suficient de norocoasă să aibă copii”, i-a transmis Aniston candidatului republican la vicepreședinția SUA

Actrița americană Jennifer Aniston l-a criticat pe candidatul la vicepreședinție al lui Donald Trump, JD Vance, pentru comentariile reapărute în care îi numea pe democrați o „adunătură de doamne cu pisici, fără copii, cu vieți mizerabile”.

Actrița din Friends, în vârstă de 55 de ani, a postat un interviu din 2021 cu Vance, care a fost distribuit pe scară largă de când acesta a fost selectat drept contracandidat al dlui Trump pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, scrie BBC.

„Cu adevărat nu pot să cred că acest lucru vine de la un potențial vicepreședinte al Statelor Unite”, a scris ea pe Instagram.

„Tot ce pot să spun este… Dle Vance, mă rog ca fiica dvs. să fie suficient de norocoasă să aibă copiii ei într-o zi”.

JD Vance are o fiică de doi ani și doi băieți.

„Sper că nu va trebui să apeleze la FIV ca a doua opțiune”, a scris Jennifer Aniston. „Pentru că încercați să îi luați și asta”.

Actrița a vorbit anterior deschis despre cum s-a luptat mulți ani să aibă copii prin fertilizare in vitro (FIV).

Luna trecută, JD Vance a votat pentru blocarea legislației propuse de democrați pentru a garanta accesul la FIV la nivel național. În clip, Vance a criticat-o pe vicepreședinta Kamala Harris pentru că nu are copii biologici.

Kamala Harris este mama vitregă a celor doi copii ai soțului său Doug Emhoff.

În interviul din 2021, Vance i-a spus fostului prezentator al Fox News, Tucker Carlson, că SUA sunt conduse de „o grămadă de doamne fără copii care sunt nefericite cu viețile lor și cu alegerile pe care le-au făcut, așa că vor să facă și restul țării nefericită”.

„Uitați-vă la Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC [Alexandria Ocasio-Cortez], întregul viitor al democraților este controlat de oameni fără copii”, a spus el.

„Cum poate avea sens să ne predăm țara unor oameni care nu au cu adevărat o miză directă în ea?”

Secretarul Transporturilor Pete Buttigieg a abordat, de asemenea, comentariile la începutul acestei săptămâni, vorbind despre adoptarea de gemeni cu soțul său, Chasten.

„Lucrul cu adevărat trist este că a spus asta după ce eu și Chasten trecusem printr-un eșec destul de sfâșietor în călătoria noastră de adopție”, a declarat Buttigieg pentru programul The Source de la CNN.

„Nu avea de unde să știe asta – dar poate că de aceea nu ar trebui să vorbești despre copiii altora.”

Au existat reacții negative și din partea fanilor cântăreței și compozitoarei Taylor Swift, care nu are copii, dar are trei pisici.

„Este îndrăzneț, pentru cineva care caută voturi, să se concentreze asupra „doamnelor cu pisici fără copii”, când liderul doamnelor cu pisici fără copii este Taylor Swift”, a postat scriitoarea britanică Caitlin Moran pe X.

Un alt utilizator X a distribuit coperta revistei Time în care Swift pozează cu una dintre pisicile sale, scriind: „Hell hath no fury like a certain childless cat lady who has yet to endorse a presidential candidate.”

În 2022, Aniston a declarat pentru Allure că și-ar fi dorit ca cineva să îi spună să își congeleze ovulele.

„A fost un drum provocator pentru mine, drumul de a face copii”, a spus ea.

„Toți anii și anii de speculații… a fost foarte greu.

„Am trecut prin FIV, am băut ceaiuri chinezești, de toate.”

Dar ea a avut „zero regrete”.

„Aș fi dat orice dacă cineva mi-ar fi spus: ‘Îngheață-ți ouăle. Fă-ți o favoare’. Pur și simplu nu te gândești la asta. Așa că iată-mă astăzi”, a declarat ea revistei. „Nava a plecat”.