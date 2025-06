Ușă deschisă pentru Messi în Golf – Arabia Saudită revine la masa negocierilor

Lionel Messi mai are contract cu Inter Miami până la finalul anului, iar începând cu 1 iulie poate negocia cu orice echipă. TeamTalk vorbește despre interesul foarte mare al PIF (Fondul de Investiții Publice) din Arabia Saudită de a-l transfera pe starul argentinian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În 2023, Messi s-a mai aflat în vizorul PIF, dar atunci fostul decar al Barcelonei a ales să semneze cu Inter Miami și să joace în MLS.

În acest moment, lucrurile stau altfel: contractul lui Messi cu Inter este aproape de a expira, iar de pe 1 iulie argentinianul poate semna cu orice echipă dorește.

Oficialii saudiți sunt hotărâți să-l aducă pe Messi în Saudi Pro League, iar variantele sunt numeroase: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad sau Al Ahli. În cazul în care se hotărăște să ia calea Arabiei Saudite, Lionel are de unde alege.

Conform sursei citate, „ușa este deschisă” pentru venirea lui Messi în Arabia Saudită, țară unde Cristiano Ronaldo evoluează de câțiva ani (la Al Nassr).

O eventuală reuniune Messi – Ronaldo în același campionat ar atrage atenția globală, recreând o rivalitate legendară (Real Madrid vs Barcelona) într-un nou cadru.

De altfel, Messi nu s-a ferit în trecut să precizeze că este interesat de Arabia Saudită. Vorbim despre declarațiile făcute de Lionel celor de la TIME Magazine în decembrie 2023.

„Mă gândeam foarte mult să merg în liga saudită. Cunosc țara și au creat o competiție foarte puternică care poate deveni importantă în viitorul apropiat. A fost Arabia Saudită sau MLS, iar ambele opțiuni mi s-au părut foarte interesante”, a transmis, la acel moment, Messi.

Semnalele din zona Golfului sunt cât se poate de clare: Arabia Saudită este pregătită să lanseze o nouă ofensivă pentru a obține semnătura unui Lionel Messi aflat pe finale de carieră (pe 24 iunie va împlini 38 de ani).

Saudi Arabia’s Public Investment Fund are once again attempting to lure Lionel Messi to the Middle East, TEAMtalk report, and have opened talks with his representatives over a potential move from Inter Miami. pic.twitter.com/QL4PUAvkJl

— Elochukwu (@elosim_soy) June 3, 2025