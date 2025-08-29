Urs semnalat pe o stradă din Sinaia / A fost emis mesaj RO-ALERT

Un urs a apărut, vineri dimineaţă, pe o stradă din staţiunea prahoveană Sinaia, localnicii şi turiştii aflaţi în zonă fiind avertizaţi de autorităţi prin intermediul unui mesaj RO-ALERT, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, animalul a fost văzut pe Strada Victoriei din oraş.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să evite zona, să nu se apropie de animal, să nu încerce să îl fotografieze şi nici să îl hrănească.

La faţa locului se va deplasa un echipaj SMURD de la Detaşamentul Sinaia.