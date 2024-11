Urna din care face parte România la tragerea la sorți a preliminariilor pentru CM de fotbal din 2026

Faza grupelor din Liga Națiunilor a luat sfârșit marți seara, iar naționala de fotbal a României știe cu exactitate din ce urnă va face parte la tragerea la sorți a grupelor din preliminariile pentru CM din 2026.

În urma rezultatelor din Liga Națiunilor, tricolorii se vor afla în urna a doua la tragerea la sorți care va avea loc în data de 13 decembrie, la Zurich.

Din urna a doua, alături de România mai fac parte naționalele din Ucraina, Turcia, Suedia, Țara Galilor, Polonia, Ungaria, Serbia, Grecia, Slovacia, Norvegia, Cehia. Acestea sunt țări pe care tricolorii nu le pot întâlni în preliminarii.

La tragerea la sorți vor fi 5 urne valorice după cum urmează:

Urna 1: Franța, Spania, Anglia, Portugalia, Olanda, Belgia, Italia, Germania, Croația, Elveția, Danemarca, Austria

Urna 2: Ucraina, Turcia, Suedia, Țara Galilor, Polonia, Ungaria, Serbia, Grecia, România, Slovacia, Norvegia, Cehia

Urna 3: Scoția, Slovenia, Irlanda, Albania, Finlanda, Georgia, Macedonia de Nord, Islanda, Irlanda de Nord, Bosnia, Muntenegru, Israel

Urna 4: Bulgaria, Luxemburg, Belarus, Armenia, Kosovo, Kazahstan, Azerbaidjan, Estonia, Cipru, Letonia, Insulele Feroe, Lituania

Urna 5: Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

🌎🏆| 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙚𝙙 𝙎𝙘𝙤𝙩𝙡𝙖𝙣𝙙 𝙋𝙤𝙩

After the final round of UEFA Nations League fixtures tonight, Scotland will be in pot 3 of the World Cup draw in the UEFA section

The FIFA World Cup 2026 qualifying draw for UEFA will take place on the 13th of December pic.twitter.com/hIhakw3LnD

— Everything Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@AboutScotlandd) November 19, 2024