Super „Nole” scrie istorie – Djokovic bifează al 100-lea titlu ATP din carieră, după un meci de peste trei ore în compania lui Hurkacz

Novak Djokovic (locul 6 mondial) a bifat al 100-lea titlu ATP din carieră, sâmbătă, după ce l-a învins pe polonezul Hubert Hurkacz (locul 31 mondial) în finala turneului Geneva Open.

În calea centenarului lui Nole a stat un foarte în formă Hurkacz, care a cedat după mai bine de trei ore de joc. Scorul final a fost favorabil sârbului: 7-5, 6-7 (2), 6-7 (2).

Succesul lui Djokovic vine la doar două zile înaintea debutului pe zgură de la Roland-Garros, unde va încerca să câștige titlul cu numărul 25 de Grand Slam.

Ultimul titlu al lui Djokovic a fost obținut anul trecut, când a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Paris.

Sârbul, care a împlinit joi 38 de ani, devine, astfel, al treilea om din Open Era care câștigă 100 de titluri ATP, după americanul Jimmy Connors și elvețianul Roger Federer.

MILESTONE UNLOCKED 🔓@DjokerNole joins Roger Federer (103) and Jimmy Connors (109) as the only men to record 100 or more ATP Tour titles across their careers in the Open Era 🤩#ItAllAddsUp pic.twitter.com/3scGl9ehxo

