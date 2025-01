UPDATE Proteste AUR în faţa prefecturilor din ţară / Manifestanţii scandează: „Uniţi, cu toţi, să scăpăm de hoţi!”, „Diaspora-i cu noi!” şi „Libertate! / „Iohannis, nu uita, va veni şi vremea ta!”

Susţinători ai Alianţei pentru Unirea Românilor participă, sâmbătă după amiază, în marile oraşe, la proteste faţă de actuala putere politică, faţă de anularea alegerilor şi faţă de continuarea mandatului preşedintelui Klaus Iohannis. Manifestaţiile sunt organizate în faţa sediilor Prefecturilor, transmit Agerpres și News.ro.

”Protestăm în continuare pentru că preşedintele uzurpator şi guvernul trădător refuză să asculte poporul! Nu ne-au dat niciun răspuns, nu au luat nicio măsură!”, a scris Simion pe Facebook, postând imagini din faţa Prefecturii Capitalei.

El a anunţat încă de vineri organizarea acestor proteste, manifestanţii solicitând alegeri corecte şi pentru vacantarea funcţiei de preşedinte, despre care afirmă că ”este deţinută în mod ilegitim de Klaus Iohannis, autorul loviturii de stat aflată în plină desfăşurare”.

Proteste au avut loc şi după ce ICCJ a respins definitiv acîiunea lui Călin Georgescu vizând trei decizii BEC adoptate ca urmare a deciziei CCR de anulare a scrutinului prezidenţial.

* BUCUREŞTI

„Uniţi, cu toţi, să scăpăm de hoţi!”, „Diaspora-i cu noi!” şi „Libertate!” scandează, sâmbătă după amiază, susţinătorii AUR care s-au adunat în faţa sediului Prefecturii Capitalei.

Jandarmii au montat garduri de protecţie, în aşa fel încât manifestaţii să nu intre pe carosabil.

Ei spun că au ieşit în stradă pentru viitorul copiilor lor şi pentru că doresc „alegeri libere”.

* PLOIEŞTI

La Ploieşti, în faţa sediului Prefecturii Prahova, câteva zeci de oameni scandează „Jos Iohannis!”, „Iohannis, nu uita, va veni şi vremea ta!”, „Jos cenzura”, „Să vă fie frică, poporul se ridică!” şi scandează numele lui Călin Georgescu.

Manifestaţia are loc în parcul din centru oraşului, acolo unde este amplasat Palatul Administrativ care găzduieşte mai multe instituţii publice. Oamenii au adus cu ei drapele ale României şi vuvuzele, dar şi un banner de mari dimensiuni pe care au scris „DEMOCRAŢIE”.

* ALBA IULIA

La Alba Iulia oamenii spun că au ieşit în stradă ca să facă„dreptate pentru România”

Ei au pancarte pe care au scris „Iohannis, preşedinte ilegitim” şi scandează „Turul doi, înapoi”, „CCR, ciuma roşie” şi „Unitate naţională!”.

Proteste similare sunt organizate, începând cu ora 14:00, în mai multe mari oraşe din ţară.

* DÂMBOVIŢA

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a protestat în faţa Prefecturii Dâmboviţa faţă de decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale.

Protestatarii au avut pancarte pe care scria: „Turul II înapoi!”, „Nu majorării taxei de salubrizare!”, „Nu plătiţi datoria voastră cu pensia noastră”, „Respectaţi votul poporului!”, „Doar vocea poporului contează!”, „Ce vrem noi – ţara înapoi!”.

Ei au strigat: „Jos Guvernul”, „PSD şi PNL aceeaşi mizerie”, „Ieşiţi din casă, dacă vă pasă!”.

„Respectaţi votul românilor! Oamenii au ieşit în stradă, se adună târgovişteni, dâmboviţeni împotriva guvernării odioase, împotriva dictaturii. Ne dorim alegeri libere, ne dorim ca poporul să fie cel care să-şi aleagă conducătorul şi nicidecum Iohannis sau PSD”, a transmis, de la manifestaţie, senatorul AUR de Dâmboviţa, Ciprian Iacob.

Într-un mesaj pe Facebook, în care anunţa protestul, AUR Dâmboviţa a subliniat că acesta este autorizat şi că mesajul este că votul românilor nu poate fi încălcat.

„Nu cedăm, nu renunţăm şi nu trădăm! (…) Vom organiza proteste în toată ţara, în fiecare judeţ, până când vor auzi ce le spunem: votul românilor nu poate fi încălcat şi nu este negociabil”, se arăta în postarea de pe pagina de Facebook a AUR Dâmboviţa.

La protestul din Târgovişte, senatorul AUR Ciprian Iacob a susţinut că evenimentul nu este asumat politic, ci este organizat de societatea civilă.

„Astăzi este un protest organizat al societăţii civile, nu purtăm însemne ale vreunui partid politic, nu e asumat de niciun partid politic, este doar societatea civilă dâmboviţeană ce sigur se confruntă cu aceleaşi probleme cu care se confruntă întreaga ţară. Din cauza acelor nouă persoane de la Curtea Constituţională a României noi suntem astăzi în stradă!”, a spus, la protest, senatorul AUR Ciprian Iacob.

* PRAHOVA

Circa 400 de susţinători ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) au luat parte la protestul care a început în faţa Prefecturii Prahova, manifestanţii plecând apoi în marş către nordul oraşului.

Protestatarii au fluiere, vuvuzele, steaguri şi un banner de mari dimensiuni cu mesajul „Democraţie”.

Ei scandează „CCR, ciuma roşie”, „Jos Iohannis”, „Libertate”, „Turul doi înapoi”, „Jos Guvernul”, „CCR, o mizerie”, „Iohannis, nu uita, va veni şi vremea ta”, dar şi numele lui Călin Georgescu.

După manifestaţia din faţa Palatului Administrativ, unde se află, printre altele, sediul Prefecturii Prahova, participanţii la protest au plecat în marş spre nordul oraşului, continuând să scandeze şi să sune din fluiere şi vuvuzele.

* BOTOŞANI

Şi la Botoşani, aproximativ 500 de persoane au participat la protest în semn de nemulţumire faţă de decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de anulare a turului al doilea al alegerilor prezidenţiale.

La protestul din Piaţa Revoluţiei din municipiul Botoşani au participat şi cei doi parlamentari ai AUR, senatorul Cătălin Silegeanu şi deputata Ariadna Cârligeanu.

Manifestanţii au scandat lozinci împotriva CCR, a preşedintelui Klaus Iohannis şi a Guvernului. „Dreptate”, Libertate”, „Iohannis şi CCR/ aceeaşi mizerie”, „Demisia” sau „Vrem alegeri libere!” – au strigat protestatarii.

„Protestul este singura cale şi soluţie care ne-a mai rămas pentru a opri aceşti ticăloşi. Vrem democraţie”, a afirmat senatorul Cătălin Silegeanu.

Protestul a fost autorizat, organizatorii estimând o participare a 1.000 de persoane.

* SIBIU

Peste 300 de protestatari au scandat lozinci împotriva preşedintelui Klaus Iohannis, a Guvernului şi a Curţii Constituţionale la protestul autorizat, organizat de AUR în faţa sediului Prefecturii sibiene.

Liderul Organizaţiei Judeţene AUR Sibiu, Sebastian Suciu, a declarat presei că estimează o participare de 350 de protestatari la miting.

Principala cerere a protestatarilor de la Sibiu este anularea deciziei Curţii Constituţionale de reluare a alegerilor prezidenţiale. La Sibiu s-a scandat: „Turul doi înapoi”, „Libertate”, „Vrem alegeri libere”, „CCR o mizerie”, „Georgescu preşedinte”.

* BUZĂU

Peste 500 de persoane au participat sâmbătă la protestul organizat de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) în Piaţa Daciei din municipiul Buzău împotriva măsurilor guvernamentale, a coaliţiei PSD-PNL-UDMR şi a anulării alegerilor prezidenţiale.

Manifestanţii au purtat pe timpul protestului steaguri tricolore şi pancarte pe care se puteau citi mesaje precum: „Turul 2 înapoi”, „Democraţie”, „Jos Guvernul Ciolacu 2”, „Jos Iohannis, CCR, PSD-PNL-UDMR, minorităţi, trădători”. Din Piaţa Daciei, manifestanţii au pornit spre sediul Instituţiei Prefectului Buzău, unde au scandat din nou împotriva Guvernului.

„Îmi vine să şi plâng, am găsit şi noi un preşedinte care doreşte să devenim independenţi economic şi îl gonim. Turul 2 urgent, este bătaie de joc. Ce au împotriva lui Georgescu? Au stabilit alte alegeri, de ce, să rămână Iohannis până atunci, nu e de ajuns cât ne-a prostit până acum, nu a ridicat un deget pentru România”, a declarat unul dintre participanţii la protest.

Organizatorii manifestaţiei au precizat că protestele vor continua până în momentul în care solicitările lor vor avea un rezultat.

„Protestul este organizat de noi, ca filială judeţeană, dar este deschis tuturor, nu folosim însemne de partid. Este un demers, o continuare a celui de la Bucureşti din data de 12 ianuarie, astfel încât şi la nivel local să se facă auzită vocea. Ştim bine ce abuzuri s-au făcut de către CCR, cu milioane de voturi ale românilor anulate prin voinţa unui grup care din punctul nostru de vedere se menţine la putere prin ilegalitate. Noi o să mergem şi pe cale instituţională, s-a depus acea listă cu semnături ale parlamentarilor AUR, S.O.S şi POT privind demiterea lui Iohannis, sperăm să ni se alăture şi celelalte partide sau cei de la USR, că şi ei au fost scoşi la de la guvernare, să scoatem pe acest locatar ilegitim de la Cotroceni. Turul 2 ar fi firesc să se reia, românii au votat, şi-au exprimat dorinţa, moral, etic este să se repete turul 2”, a precizat senatorul AUR de Buzău, Marius-Valentin Roman.

* MUREŞ

În jur de 500 de persoane au mărşăluit, sâmbătă, prin municipiul Târgu Mureş, mai bine de două ore, la mitingul organizat de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) Mureş.

Participanţii au oprit în faţa unor obiective din oraş, precum Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Troiţa Eroilor Revoluţiei din 1989, scandând „Turul II, înapoi”, „Libertate”, „Justiţie, nu corupţie”, precum şi lozinci împotriva Curţii Constituţionale a României, antiguvernamentale şi antiprezidenţiale, precum şi împotriva unor lideri politici.

Marşul a fost condus de liderul AUR Mureş, deputatul Răzvan Biro.

* SATU MARE

Circa 100 de persoane au protestat şi în faţa Instituţiei Prefectului Satu Mare, nemulţumiţi de faptul că a fost anulat al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

Oamenii s-au prezentat cu steaguri tricolore, cruci, icoane şi pancarte cu inscripţiile „Vrem alegeri libere”, „Turul doi înapoi”, „Jos Ciolacu”, „Jos Iohannis”.

* IAŞI

Sute de persoane s-au strâns şi în Piaţa Unirii din Iaşi pentru a protesta, după care au mers spre Piaţa Palatului. Mitingul a fost organizat de filiala ieşeană a AUR, în semn de nemulţumire faţă de faptul că turul doi al alegerilor prezidenţiale a fost anulat.

Protestatarii au scandat „Jos Mafia! Sus Patria!”, „Turul doi înapoi”, „Vrem justiţie, nu corupţie!”, „Vrem dreptate!”, „Ce vrem noi e şi pentru voi”.

„Am ieşit pentru democraţie, împotriva regimului ilegitim al lui Iohannis, Guvernului ilegitim, împotriva ordonanţei ‘trenuleţ’ care secătuieşte românii. Am ieşit împotriva anulării alegerilor şi pentru o Românie dreaptă şi funcţională. Cred eu că fiecare ieşire în stradă a fiecărui român e un nou fior pe şira spinării lor, a celor care nu înţeleg că vocea poporului trebuie să fie ascultată”, a spus liderul AUR Iaşi, Ciprian Paraschiv.

După ce au stat în Piaţa Unirii, manifestanţii s-au deplasat în coloană pe Bulevardul Ştefan cel Mare, până în Piaţa Palatului Culturii, unde au fluturat steaguri şi au scandat lozinci, în tot acest timp ei fiind însoţiţi de jandarmi.

* BISTRIŢA-NĂSĂUD

Aproximativ 200 de persoane au participat la protestul organizat de filiala AUR Bistriţa-Năsăud, în faţa Palatului Administrativ din municipiul Bistriţa, purtând steaguri sau banderole tricolore.

De la protest a lipsit coordonatorul judeţean al AUR, deputatul Tiberiu Boşutar, iar dintre aleşii judeţeni şi municipali ai partidului a fost prezent un singur consilier judeţean, Darius Iuşan.

Participanţii, veniţi din mai multe zone ale judeţului, şi-au arătat nemulţumirea faţă de anularea alegerilor prezidenţiale, dar şi susţinerea faţă de Călin Georgescu.

Protestatarii au scandat „Turul doi înapoi”, „Georgescu preşedinte”, „Ciolacu mincinosul”, „Ieşiţi din casă dacă vă pasă” şi „Am votat, ne-aţi anulat”, iar printre mesajele care s-au repetat pe pancarte s-au numărat „CCR duşmanul poporului, „Vot anulat” şi „Alegeri libere”.

* OLT

Membri şi simpatizanţi AUR au manifestat şi în faţa Prefecturii Olt, solicitând reluarea celui de-al tur al alegerilor prezidenţiale şi exprimându-şi nemulţumirea faţă de măsuri luate de Guvern.

Senatorul AUR de Olt, George-Cezar Petre, s-a numărat printre participanţii la protest, afirmând că nu se află la manifestaţie în calitatea oficială de parlamentar, ci de „om care are nemulţumiri”.

„Suntem alături de susţinătorii noştri, suntem alături de oameni, nu am venit aici în calitate oficială, am venit aici în calitate de simplu cetăţean, de om care are nemulţumiri, în principal de turul doi furat al alegerilor. Suntem nemulţumiţi de toate măsurile luate de Guvern, de faptul că tot cei care trebuie să plătească sunt oamenii care muncesc, oamenii care au salarii mici sunt oamenii care trebuie să plătească pentru împrumuturile pe care le-au făcut pe seama noastră, a românilor. Cerem turul doi înapoi, pentru că a fost furat pe nedrept, nici până în ziua de azi nu există o justificare pentru ce au făcut, au fost nişte vorbe aruncate în vânt, nişte hârtii fără valoare. (…) Ei chiar dacă nu sunt aici sunt conştienţi de faptul că lumea iese în stradă să îşi strige drepturile”, a spus senatorul AUR.

Un participant la miting a declarat că a ieşit în stradă pentru că vrea să fie respectate democraţia şi votul.

„Zece milioane de români au votat şi efectiv şi-au bătut joc de votul dumnealor. Vrem să fie respectată democraţia şi pentru libertate am venit”, a afirmat un protestatar, Gheorghe Despina.

„Am venit să protestăm împotriva a tot ce se întâmplă în ţara asta: anularea alegerilor, bani cheltuiţi degeaba, bani cheltuiţi anul trecut la discreţia tuturor primarilor PSD şi PNL, iar acum nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani de pensii, nu mai sunt bani de alocaţii, nu mai sunt bani pentru nimic”, a spus un alt manifestant.

Pe durata mitingului, manifestanţii au scandat „Libertate”, „Jos Iohannis!, „Jos Guvernul”, „Jos dictatura”, „Turul doi înapoi”.

* TULCEA

Câteva sute de persoane, membre ale organizaţiei judeţene a AUR, au protestat în centrul oraşului Tulcea, nemulţumite de anularea alegerilor.

Manifestanţii au purtat drapelul României şi s-au reunit în jurul orei 14,00 în faţa statuii lui Mircea cel Bătrân, unde au scandat lozinci antiguvernamentale şi s-au prins într-o horă.

„Populaţia s-a săturat de ce se întâmplă în ultima perioada şi doreşte reluarea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale. Contestăm de asemenea mărirea taxelor şi impozitelor prin ordonanţa ‘trenuleţ’, care pune un jug mai ales pe oamenii care muncesc. Am fost astăzi (sâmbătă – n.r.) chiar 500 de persoane aici”, a declarat pentru AGERPRES vicepreşedintele organizaţiei judeţene a AUR, Marius Tudorie.

* BRAŞOV

Sute de oameni au protestat şi în centrul municipiului Braşov, răspunzând apelului lansat de liderii AUR.

Manifestanţii s-au adunat în faţa Prefecturii Braşov, iar ulterior au pornit în marş pe una dintre arterele principalele ale oraşului, din zona centrală, ocupând o parte din carosabil.

Ei au fluturat drapele tricolore, au purtat pancarte imense pe care era înscris cuvântul „democraţie” şi au scandat mesaje antiguvernamentale şi pro democraţie, „Justiţie, nu corupţie” şi „Murim, luptăm, un tricolor apărăm” fiind doar câteva dintre acestea.

La ora anunţată pentru începerea protestului – ora 14,00 – liderul AUR Braşov, deputatul Dan Tanasă, a postat pe Facebook un scurt mesaj în care chema cetăţenii la protest – „Haideţi la Prefectura Braşov acum!”.

* NEAMŢ

Şi la Piatra-Neamţ câteva sute de membri şi simpatizanţi ai AUR au participat la protestul organizat de filiala partidului în faţa Prefecturii împotriva anulării celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, dar şi a prelungirii mandatului de preşedinte al lui Klaus Iohannis.

Cu drapele naţionale, pancarte şi vuvuzele, protestatarii au cerut demisia preşedintelui Klaus Iohannis şi a prim-ministrului Marcel Ciolacu şi au scandat „Demisia”, „Libertate” şi „Turul 2, înapoi”.

Alături de protestatari au fost prezenţi şi cei trei parlamentari ai AUR Neamţ – deputatul Dumitrina Mitrea, deputatul Andreea Neacşu şi senatorul Sorin Lavric. Protestul de la Piatra-Neamţ s-a desfăşurat fără incidente.

* HUNEDOARA

Aproape 700 de persoane au luat parte la un miting şi un marş de protest organizate, la Deva, de către filiala judeţeană AUR Hunedoara, cei prezenţi solicitând respectarea Constituţiei şi afirmând că justiţia ia decizii „total abuzive, nedemocratice”.

„Protestăm faţă de încălcarea legilor constituţionale, încălcarea legilor democraţiei. Se pare că nu mai avem un stat, nu mai avem instituţii care funcţionează şi ştim destul de bine că la nivel înalt justiţia a luat decizii total abuzive, total nedemocratice. Pentru asta suntem în stradă. Vedem că justiţia nu mai funcţionează, sperăm ca măcar vocea străzii să fie auzită”, a declarat pentru AGERPRES preşedintele filialei judeţene AUR Hunedoara, deputatul Tiberiu Barstan.

Potrivit acestuia, la protest au venit oameni din tot judeţul Hunedoara pentru a-şi exprima nemulţumirile.

„Am demarat şirul unor proteste şi o să fim în stradă cât e nevoie pentru dreptatea noastră, pentru libertate, pentru drepturile noastre şi pentru dreptul de a avea alegeri libere. Sunt foarte, foarte mulţi oameni nemulţumiţi, dar trebuie dat un semnal prin care toţi să ieşim în stradă, să fim uniţi mai mult ca oricând. Este nevoie de unitate, de oameni care să aibă curaj să iasă în stradă pentru a-şi cere drepturile. Vedem destul de bine ce se întâmplă în ţara asta”, a completat Barstan.

Participanţii la protest s-au reunit în faţa sediului Prefecturii Hunedoara din Deva, după care au străbătut aproape tot oraşul pe principalele artere de circulaţie. Protestul a continuat apoi în faţa Casei de cultură din Deva, în faţa statuii regelui dac Decebal. Organizatorii au menţionat că astfel de acţiuni vor continua.

* ALBA

În jur de 600 de persoane au participat, la Alba Iulia la protestul organizat de AUR.

Adunaţi în faţa Instituţiei Prefectului, protestatarii, veniţi din tot judeţul, au plecat în marş pe principalele străzi din Alba Iulia.

Aceştia au scandat lozinci antiguvernamentale, antiprezidenţiale, solicitând reluarea turului II al alegerilor prezidenţiale. Ei au purtat bannere cu mesajele „CCR, ciuma roşie”, „Georgescu preşedinte”, „Klaus Iohannis, preşedinte ilegitim” şi „Turul 2 înapoi”.

Organizatorii le-au distribuit participanţilor steaguri tricolore şi cruci de lemn.

În fruntea lor s-au aflat deputatul Călin Matieş, un consilier local AUR în Alba Iulia – Mircea Trifu, deţinătorul unei agenţii imobiliare, cu o cruce, de asemenea, în mâini, şi un fost viceprimar al municipiului Sebeş, Adrian Bogdan, îmbrăcat cu un cojoc de cioban şi purtând o icoană în mâini.

* COVASNA

Peste 100 de persoane au protestat şi la Prefectura din municipiul Sfântu Gheorghe. Manifestanţii au purtat steaguri tricolore şi au afişat pancarte pe care scria „Nu suntem pleava, suntem patrioţi”, „Nu vrem să fim conduşi de hoţi”, „Nu vrem hoţie, vrem democraţie”, „Vrem dreptate”. Aceştia s-au prins în Hora unirii în faţa Prefecturii.

* VÂLCEA

Aproximativ 200 de membrii şi simpatizanţi AUR au manifestat şi în faţa Prefecturii Vâlcea, nemulţumiţi de decizia de a anula alegerile prezidenţiale, dar şi de măsurile din ordonanţa „trenuleţ”.

Protestarii au solicitat reluarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale şi ca „Iohannis să plece”.

„Ne-am adunat aici din cauza anulării turului II la prezidenţiale. Nu ni se pare normal ca nouă milioane de voturi exprimate în mod corect în această ţară democratică, aşa cum credeam noi înainte de primul tur, să fie anulate, ca nouă-zece persoane să anuleze tot ce am muncit noi până în acel moment. Poporul este clar că şi-a exprimat dorinţa pentru două persoane care au intrat în turul al doilea. Din acele două persoane urma ca una dintre ele să fie preşedintele României. Automat, în afară de faptul că au anulat turul II, tot cei de la CCR au hotărât că domnul Klaus Werner-Iohannis poate să rămână preşedintele României ilegitim. Este doar o persoană, ca restul, este un cetăţean al României, care a pus un guvern, Guvernul şi el este ilegitim deoarece a fost numit de o persoană fizică din România, iar aceste lucruri nu pot să continue aşa. (…) Noi deja am întocmit documentele necesare pentru a-i revoca mandatul presupusului preşedinte, domnului cetăţean Klaus Werner Iohannis, şi sperăm că se duce acasă în sfârşit”, a spus deputatul AUR, Antonio Popescu.

Participanţii la miting au declarat că au ieşit în stradă pentru că vor ca democraţia şi votul lor să fie respectate.

Pe durata mitingului, manifestanţii au scandat „Libertate”, „Jos Iohannis!, „Jos Guvernul”, „Jos dictatura”, „Turul doi înapoi”, dar şi numele lui Călin Georgescu.

* TIMIŞ

Câteva sute de persoane, membri şi simpatizanţi ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), au protestat şi în faţa Prefecturii Timiş, nemulţumiţi de decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale.

Participanţii la marş au avut bannere inscripţionate cu mesaje care cereau „Democraţie” şi „Turul II înapoi!” şi au scandat „Păcat de sângele vărsat!”, „Vrem dreptate!”, „Noi am votat, voi aţi furat!”, „Nu vrem să fim conduşi de hoţi!”.