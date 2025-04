UPDATE Ce spun candidații la prezidențiale după anularea deciziei CCR privind alegerile din 2024 / Liniște la PSD și USR, câteva reacții la PNL

Principalii candidați la alegerile prezidențiale din 4 mai, conform sondajelor de opinie apărute în spațiul public, au avut reacții diferite sau deloc în primele ore după sentința de joi a judecătorului Alexandru Vasile de la Curtea de Apel București, care a anulat decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor din 24 noiembrie.

Cât despre liderii politici din prima linie, la PSD a fost lipsă de reacție (ex: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis sau foștii miniștri ai Justiției Robert Cazanciuc sau Florin Iordache), la USR la fel (ex: fostul ministru al Justiției Stelian Ion, Dominic Fritz, Ionuț Moșteanu, Cătălin Drulă etc), în timp ce la PNL au existat reacții din partea fostei ministre a Justiției Alina Gorghiu, a purtătorului de cuvânt al PNL Ionuț Stroe sau al preşedintelui Comisiei pentru cultură din Senat, Cristian Niculescu-Ţâgârlaş.

UPDATE 22:15 Nicușor Dan și Crin Antonescu nu au avut reacții în primele ore de la apariția în spațiul public a sentinței judecătorului de la Ploiești. Antonescu și Nicușor au făcut scurte declarații ulterior, la Antena 3, întrebați fiind de Mihai Gâdea cum comentează decizia.

George Simion – Candidatul AUR care candidează pe culoarul georgist, fiind ”moștenitorul” politic al pro-rusului Călin Georgescu, cel care a câștigat primul tur prezidențial, în 24 noiembrie, a avut prima reacție pe acest subiect, vorbind de ”revenirea la democrație”, foarte repede după apariția informației în spațiul public:

”Eu susțin revenirea la democrație, la ordinea constituțională și domnia legii: acestea toate înseamnă TURUL2ÎNAPOI!🇹🇩” a scris pe Facebook primul mesaj.

Simion a revenit ulterior cu un al doilea mesaj despre votul din Biroul Electoral Central privind continuarea procesului electoral:

”BEC a votat că își continuă activitatea, doar AUR și POT au votat contra‼️‼️noi vrem revenirea la democrație și la turul2!”.

Elena Lasconi – Candidata de jure a USR, care a intrat în turul doi împreună cu Georgescu, a transmis un mesaj video despre cum ar putea inflama societatea o astfel de decizie și despre efectele electorale produse de aceasta: ”Este, deja, prea mult ce trăim! România are nevoie de liniște, de claritate și de oameni serioși care să ia decizii”.

”Eu nu știu ce se întâmplă în țara asta, în momentul ăsta”, a mai spus Lasconi la Antena 3.

Victor Ponta – Fost membru PSD, în prezent candidat independent pe culoarul ”suveranist”, a transmis că nu trebuiau anulate alegerile și că reluarea turului al doilea ar fi ”o soluție politică pozitivă”:

”M-am exprimat deja foarte clar din punct de vedere politic: NU trebuiau anulate alegerile prezidențiale din 24 noiembrie. Acțiunea CSAT (pe baza căreia CCR a luat decizia) a avut, în realitate, drept cauză faptul că PSD și PNL nu aveau candidat în turul al doilea. Din punct de vedere juridic, sunt specializat în drept penal, așa că ascult și respect opiniile juriștilor specializați în drept constituțional și administrativ. Nu pot comenta decizia de astăzi a Curții de Apel Prahova fără să citim măcar motivarea. Dacă însă, în final, Justiția decide reluarea turului al doilea, consider că ar fi o soluție politică pozitivă.

Klaus Iohannis + Marcel Ciolacu + Catalin Predoiu ( cei care in CSAT au sustinut anularea Alegerilor ca sa il puna pe Crin Antonescu in locul lui Iohannis si sa continue Sistemul actual) au si acum Puterea ! Ei trebuie sa arate urgent cum salvam democratia si Statul de Drept in Romania!”, a scris Ponta pe Facebook.

Nicușor Dan – Candidatul de facto al USR după ce conducerea partidului i-a retras sprijinul Elenei Lasconi, nu a avut nicio reacție pe rețelele de socializare referitor la sentința judecătorului de la Ploiești.

Ulterior, acesta a vorbit despre decizie la Antena 3, spunând că este ”o decizie eronată” pentru că instanța de la Ploiești ”nu avea competență”.

Crin Antonescu – Nici candidatul PNL-PSD-UDMR-Minorități nu a avut o reacție în primele ore de la sentința judecătorului. Antonescu a vorbit foarte scurt ulterior, la Antena 3, întrebat de Mihai Gâdea cum comentează episodul:

”Nu o comentez mai mult (…) Eu știam ca profan că hotărârile CCR nu sunt atacabile. Presupun că va exista un recurs, cred că s-a și făcut deja, cred că se pronunță Înalta Curte și e o chestiune care se tranșează în justiție și doar în justiție (…).