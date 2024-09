Unul dintre cei mai buni jucători defensivi din istoria NBA și membru Basketball Hall of Fame, Dikembe Mutombo, a murit la vârsta de 58 de ani

Dikembe Mutombo, membru al Basketball Hall of Fame și unul dintre cei mai buni apărători din istoria NBA, precum și un ambasador global de lungă durată al baschetului, a murit la vârsta de 58 de ani, luni, din cauza unui cancer cerebral, a anunțat liga, relatează AP News.

Familia sa a dezvăluit acum doi ani că primea tratament pentru o tumoare cerebrală în Atlanta. NBA a anunțat că a murit înconjurat de familie.

„Dikembe Mutombo a fost pur și simplu mai mare decât viața,” a declarat comisarul NBA, Adam Silver. „Pe teren, a fost unul dintre cei mai mari blocatori de șuturi și jucători defensivi din istoria NBA. În afara terenului, și-a pus sufletul în ajutorarea altora.”

Mutombo era cunoscut pentru multe aspecte distincte – gestul său jucăuș de a flutura degetul după ce bloca șuturile adversarilor, înălțimea sa impunătoare, vocea sa adâncă și zâmbetul larg. El a fost o sursă de inspirație pentru generațiile următoare de jucători, inclusiv pentru Joel Embiid de la Philadelphia 76ers, născut în Camerun.

„Este o zi tristă, mai ales pentru noi, africanii, și pentru întreaga lume,” a spus Embiid. „Pe lângă realizările sale pe teren, a fost și mai mare în afara lui. A făcut multe lucruri mărețe pentru o mulțime de oameni și a fost un model pentru mine.”

Mutombo a jucat 18 sezoane în NBA, evoluând pentru Denver, Atlanta, Houston, Philadelphia, New York și New Jersey Nets. A fost selectat de opt ori în All-Star și de patru ori Jucător Defensiv al Anului, fiind inclus în Hall of Fame în 2015. El a avut o medie de 9,8 puncte și 10,3 recuperări pe meci în carieră.

După retragerea din activitate în 2009, Mutombo s-a dedicat cauzelor caritabile și umanitare. A înființat Fundația Dikembe Mutombo în 1997, care a avut ca scop îmbunătățirea sănătății, educației și calității vieții în Republica Democratică Congo, țara sa natală.

Mutombo a fost un umanitar devotat și a făcut parte din consiliile de administrație ale mai multor organizații, inclusiv Special Olympics International și UNICEF.

„Nu exista nimeni mai calificat decât Dikembe să fie primul ambasador global al NBA,” a spus Silver. „Era un umanitar din toată inima. Iubea ceea ce baschetul putea face pentru a aduce un impact pozitiv în comunități, în special în Republica Democratică Congo, țara sa natală, și pe întreg continentul african.”

Mutombo este unul dintre cei trei jucători care au câștigat de patru ori titlul de Jucător Defensiv al Anului în NBA. Ceilalți doi sunt actualul câștigător al titlului, Rudy Gobert de la Minnesota Timberwolves, și membrul Hall of Fame, Ben Wallace.

Președintele echipei Philadelphia 76ers, Daryl Morey — care a lucrat mulți ani cu Mutombo la Houston — a aflat de moartea prietenului său în timpul unei conferințe de presă a echipei, luni. Lacrimile i-au umplut ochii în timp ce procesa vestea.

„Nu există mulți oameni ca el,” a spus Morey. „Un om extraordinar. Când eram un manager general debutant în această ligă, prima mea șansă în Houston, el era cineva la care apelam tot timpul… Nu trebuie să vorbim prea mult despre realizările lui pe teren. A fost un om uimitor, pentru ceea ce a făcut în afara terenului pentru Africa. Odihnește-te în pace, Dikembe.”