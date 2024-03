Unul dintre cele mai mari parcuri de distracții din lume se redeschide în acest weekend/ Votat de opt ori cel mai bun parc de distracții din lume

Primăvara și-a făcut revenirea , și odată cu ea, parcurile de distracții. Este și cazul Europa-Park, care își redeschide porțile sâmbăta aceasta, 23 martie. Parcul de distracții, situat în Rust, în Germania (la mai puțin de o oră de Strasbourg ), a fost reamenajat și intenționează să le ofere vizitatorilor săi o serie de noutăți, printre care o atracție de realitate virtuală, „The Ghost of the ‘Opera Coastiality”, care combină celebra poveste a lui Gaston Leroux cu senzațiile tari ale unui roller coaster.

În plus, un nou cartier tematic croat va putea fi descoperit începând cu 26 aprilie. Povestea omului de știință Nikola Tesla, născut în ceea ce este acum Croația, constituie firul comun al acestei părți a parcului. Inventatorul este cunoscut în special pentru munca sa în domeniul energiei electrice și al transmisiilor radio. În acest context, vizitatorii se vor putea bucura de un nou roller coaster cu propulsie multiplă „Voltron Nevera powered by Rimac”. Atracția promite momente de infarct, cu nu mai puțin de șapte inversiuni, patru propulsii, 2,2 secunde de gravitație zero și un record mondial pentru cea mai abruptă propulsie la 105 grade.

În plus, două atracții bine cunoscute de fanii parcului vor reveni din 14 mai: „Express des Alpes Enzian” și „Les Rapides du Tyrol”, situate în districtul austriac. Acestea vor fi însoțite de ineditul „Yomis discovery trail”, un traseu cu poduri suspendate și structuri de cățărare. În total, parcul are nu mai puțin de 17 districte tematice, care reflectă diferite regiuni europene.

O altă noutate, care îi va mulțumi mai puțin pe vizitatori, este creșterea prețului biletelor cu 7% față de anul trecut. Biletul pentru adulți (+ 12 ani) va crește la 69,50 euro în sezonul de vârf și la 59,50 euro în perioadele mai puțin aglomerate. Aceasta este a doua majorare consecutivă realizată de acest obiectiv, votat cel mai bun parc de agrement din lume în 2023. Reamintim că parcul de distracții, cu aproximativ 6 milioane de vizitatori pe an, este accesibil direct cu trenul din gara Ringsheim / Europa-Park .