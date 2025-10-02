Universal Music şi Warner Music sunt pe cale să încheie contracte de licenţă cu companii AI / Deținătorii de drepturi de autor au acuzat companiile AI că utilizează materiale fără consimțământul lor – The Financial Times

Casele de discuri Universal Music şi Warner Music sunt pe cale să încheie contracte istorice de licenţă cu companii din domeniul inteligenţei artificiale (AI), a raportat joi cotidianul Financial Times (FT), citând surse familiarizate cu această chestiune, informează Reuters, transmite Agerpres.

Filialele muzicale ale grupurilor Universal şi Warner ar putea încheia astfel de acorduri cu companii de inteligenţă artificială într-un interval de câteva săptămâni, anunţă acelaşi cotidian american.

Discuţiile au implicat start-upuri precum ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio şi Klay Vision, se arată în articolul publicat de FT, potrivit căruia companiile muzicale sunt în discuţii, de asemenea, cu mari grupuri din sectorul noilor tehnologii, inclusiv cu Google, aparţinând conglomeratului Alphabet, şi cu Spotify.

Reuters nu a putut confirma imediat această informaţie. Reprezentanţii Universal, Warner, Google şi Spotify nu au răspuns deocamdată solicitărilor transmise de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.

Utilizarea tot mai frecventă a AI generative în industriile creative a declanşat o serie de procese judiciare, după ce numeroşi artişti, scriitori şi deţinători de drepturi au acuzat companiile AI că utilizează materiale protejate prin drepturi de autor fără consimţământul lor sau fără a le plăti compensaţii pentru a-şi antrena modelele de inteligenţă artificială.

Negocierile raportate joi de cotidianul FT s-au concentrat pe modul în care casele de discuri acordă licenţe pentru cântecele lor în vederea creării unor piese generate de AI şi pentru antrenarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni.

Companiile muzicale caută o structură de plată similară cu cea pentru streaming, în baza căreia redarea unui cântec declanşează o microplată, se afirmă în articolul publicat de FT.