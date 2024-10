Un studiu științific dezvăluie care este cel mai înfricoșător film de groază

Studiul Science of Scare, aflat acum în al patrulea an, urmărește pulsul a sute de voluntari, care urmăresc ore întregi filme de groază în limba engleză în timp ce sunt echipați cu monitoare de ritm cardiac, transmite Euronews.

Proiectul „Science of Scare” monitorizează ritmul cardiac al celor 250 de participanți pentru a stabili un sistem de scor de sperietură, care combină atât ritmul cardiac (măsurat în bătăi pe minut – BPM), cât și variația ritmului cardiac (HRV – măsurată în milisecunde), care măsoară timpul dintre fiecare bătaie a inimii.

Conform studiului din acest an, cel mai înfricoșător film de groază din toate timpurile este Sinister, filmul de groază supranatural din 2012 al lui Scott Derrickson .

Publicul a înregistrat o creștere medie de 34% a ritmului cardiac în timpul vizionării filmului – de la 64 BPM în repaus până la 86 BPM în timpul filmului, iar cel mai înfricoșător moment al filmului a făcut ca inimile să bată la 131 BPM. HRV a scăzut cu 21% în rândul spectatorilor. Ambele combinații au permis filmului Sinister să obțină un scor de sperietură de 96 din 100.

Iată lista celor mai înfricoșătoare 20 de filme de groază, conform studiului:

Sinister Host Skinamarink Insidious The Conjuring Hereditary Smile The Exorcism of Emily Rose Talk To Me Hell House LLC The Conjuring 2 It Follows The Dark and the Wicked The Descent Paranormal Activity The Babadook A Quiet Place 2 The Autopsy of Jane Doe Insidious 2 Oddity.

Lista Science of Scare Project cuprinde, de asemenea, filme care privilegiază jump scares – ceea ce pare firesc, având în vedere că metodologia este centrată pe bătăile inimii.

Cu toate acestea, deși spaimele bine structurate, precum cele din Oddity, sunt întotdeauna binevenite, acestea sunt adesea considerate de fanii genului horror drept o tactică ieftină și suprautilizată pentru a provoca spaime ușoare.

Ce este un jump scare și de ce are o reputație atât de proastă?



Este atunci când ceva apare brusc pe ecran, venind de nicăieri pentru a te șoca. Acestea sunt de obicei precedate de liniște și apoi de un efect sonor brusc și odios care te va face să sari de pe scaun.

Tactica momentan eficientă este bună pentru o descărcare rapidă de adrenalină, dar nu se poate nega că jump scare se află la intersecția dintre a fi speriat și a fi de fapt speriat.

Spoiler: de obicei este vorba de prima variantă, cea care distruge tensiunea.

Sperieturile bruște sunt prea des folosite pentru o valoare de șoc instantanee și, deoarece atât de multe filme horror recente se bazează prea mult pe ele, se simt nemeritate și chiar previzibile. Acest lucru face ca sperietura să nu fie nimic mai mult decât o tactică de stimulare a vitelor care ocolește prea frecvent personajul și intriga din film, precum și simțul logicii interne a spectatorului, deoarece funcționează doar pe baza reflexelor și a reacției de sperietură a oamenilor.

Momentul sfârșește prin a se simți ca o alternativă de scăpare atunci când un regizor nu poate găsi o sperietură mai creativă sau nu poate susține o stare de neliniște pe termen lung. Cu toate acestea, pe măsură ce omniprezența în filmele horror moderne a creat o reputație proastă sperieturii bruște, unele filme horror știu cum să folosească eficient această tehnică pentru a speria în mod corespunzător, spre deosebire de a speria temporar. La fel ca toate tropiile denigrate, există și unele care arată că există o artă a perfecționării unei sperieturi calibrate.

Există autobuzul Lewton (considerat primul jump scare) în Cat People (1942); dna Bates care iese brusc din întuneric și se înfurie cu cuțitul asupra detectivului în Psycho (1960); cadavrul umflat al lui Ben Gardner care iese din gaura din barca scufundată în Jaws (1975); acel plan lung de pe holul unui spital din The Exorcist III (1990), care este o lecție de masterclass în plasarea camerei, crearea tensiunii și editarea ultimului cadru; și niciodată o tuse neașteptată nu a fost atât de șocantă ca în Se7en (1995).

Dacă ne uităm la lista Science of Scare Project, filme precum Oddity, The Autopsy of Jane Doe, The Babadook, The Descent și It Follows sunt, de asemenea, exemple puternice de filme care merg dincolo de zgâlțâieli pe termen scurt și utilizează cu succes spaimele bruște pentru a completa în mod intenționat intriga.

În cele din urmă, ca orice instrument, cu cât folosești mai mult spaimele, cu atât devin mai plictisitoare. Și, la fel ca în comedie, totul se reduce la necesitatea unei pregătiri adecvate, a unei sincronizări și a unei plăți meritate.

Modularea ritmului cardiac echivalează neapărat cu faptul că un film este cel mai înfricoșător? Este o măsură valoroasă, dar nu neapărat sinonimă cu filmele care reușesc să-ți intre sub piele și să se instaleze. Acestea sunt cele mai înfricoșătoare pe termen lung.