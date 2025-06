Un sibian a dat în judecată compania Meta pentru că nu i-a șters contul de WhatsApp / Tribunalul i-a dat parțial dreptate / ”Ei fac afaceri cu datele noastre” / Meta, obligată să plătească 20 de lei, cheltuieli de judecată

Tribunalul Sibiu a obligat Meta Platforms, compania-mamă a Facebook și WhatsApp, să șteargă contul de WhatsApp al unui sibian, precum și informațiile salvate ca urmare a utilizării acestui cont, scrie Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a decis să cheme în instanță compania cu sediul în Irlanda, după ce WhatsApp și-a schimbat politica de confidențialitate.

„În 2021, WhatsApp și-a schimbat politica de confidențialitate și a preluat clauzele Facebook. Eu nu sunt de acord cu aceste clauze, pe care le-am citit, și am cerut să îmi fie șters contul. Doar că, ulterior, am constatat că – deși eu mi-am șters contul și aplicația, cei care mă aveau în lista de contacte îmi puteau accesa datele din conversație. Deci nu mi-au fost șterse datele, așa cum am cerut”, a arătat C.T., care a solicitat să nu-i fie făcută publică identitatea.

Prin sentință, Meta a fost obligat să șteargă contul bărbatului și să achite 20 de lei, cheltuieli de judecată.

Principalul motiv care l-a determinat pe C.T. să cheme în fața instanței Meta Platforms Ireland Limited (subsidiara Meta Platforms pentru Europa) a fost faptul că datele sale sunt, în continuare, marfă de vânzare.

„Profitul unor astfel de mari companii este din marketing, ei fac afaceri cu datele noastre. Dacă alții sunt de acord cu astfel de situații, treaba lor, eu nu sunt de acord”, a precizat sibianul.