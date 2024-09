Un rus oferă 20 de mii de euro recompensă pentru cine îi găsește o jucărie de pluș / I-a fost furată, alături de bagaje, în timp ce se afla în vacanță, la Roma / A rămas fără 4 laptopuri, ceasuri, bani și documente, dar îl caută pe Goroshek

Un tânăr rus de 30 de ani aflat în vacanță la Roma și-a găsit mașina jefuită și a împânzit cartierul cu fluturași: „Ne-au furat totul, dar inimile noastre sunt frânte doar pentru Goroshek. Timp de 10 ani ne-a urmărit peste tot”, precizează el pentru Corriere della Sera.

Karo Astapov, 30 de ani, moscovit specializat în inginerie software a mai vizitat Roma și în trecut, alături de prietena sa, Ann, și s-a întors în august. Doar că s-a terminat prost.

I-a fost spartă mașina și i-au fost furate două rucsacuri, patru calculatoare, bani, bijuterii, dar și mai ales un obiect mult iubit: păpușa verde de pluș pe care a numit-o Goroshek.

„Pe 1 septembrie, de ziua surorii mele, am plecat de la hotelul din cartierul Trastevere, pe Via Emilio Morosini, punându-ne rucsacurile și valizele în portbagajul mașinii. Deoarece aveam multe lucruri, am lăsat două rucsacuri pe bancheta din spate. Era ora 11 dimineața. Ne-am dus să luăm micul dejun. La ora 15.00 ne-am întors și am constatat că geamul din spate era spart și că ne furaseră valizele, rucsacurile, totul. Erau 4 laptopuri, dispozitive inteligente, căști, ceasuri, portofele cu bani, documente, bijuterii din aur, multe cadouri și haine”, povestește el.

Oferă acum 20 de mii de euro pentru cel care îl va găsi pe Goroshek, mascota de pluș.

„Cel mai important lucru pe care l-am pierdut a fost o jucărie verde în formă de mazăre numită Goroshek. Aceasta este jucăria prietenei mele, pe care i-am dăruit-o la începutul poveștii noastre acum mai bine de 10 ani. Pentru toți ceilalți, este o jucărie obișnuită. Dar pentru noi este cea mai frumoasă parte a vieții noastre, întreaga poveste și simbolul iubirii noastre. Această jucărie era aproape vie, era mereu și peste tot cu noi. Călătorea mereu cu noi…”, spune rusul.