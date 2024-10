Un profesor universitar din Bologna și-a salvat casa de inundații după ce a făcut câteva calcule / A scos pământ din grădină, i-a pus în saci și a izolat locurile pe unde estima că v-a ajunge apa / ”Mi-am dat seama că apa se va revărsa în apropierea casei mele”

La 19 octombrie, după ce a făcut câteva calcule, și-a scos mașina din garaj și a început să sape pământul din grădină pentru a umple saci cu care să-și protejeze casa de dezastrul iminent. Și a reușit. Tomaso Trombetti, lector universitar la departamentul de inginerie civilă, chimică, de mediu și a materialelor, spune că e nevoie de un studiu serior al cursurilor de apă, informează Corriere della Sera.

Locuiește pe Guerrini, una dintre străzile din spatele bisericii San Paolo al Ravone, dion Bologna, în zona unde apa și noroiul, în noaptea de 19 octombrie, au provocat un adevărat dezastru. Un dezastru pe care el însuși, în calitate de expert în domeniu, susține că ar trebui de acum înainte să fie curmat printr-un studiu al acelor cursuri de apă care curg pe sub oraș în zonele dens populate.

„Făcusem calculele și mi-am imaginat că, în cazul unui episod serios de vreme rea, Ravone, care are o gâtuire în partea de jos, în zona Saffi, care după inundația din mai 2023 a fost astupată la înălțimea acelui magazin care a suferit atâtea pagube, ar fi ieșit din matcă mai întâi, adică în zona străzii Andrea Costa și a străzilor învecinate. Ravone trece mai întâi pe sub via Sabotino și apoi pe sub via Saffi, unde există un blocaj, dar dacă nu se revarsă acolo, unde vrei să se revarsă, mi-am spus. Era matematic, pe baza calculelor mele, că dezastrul se va întâmpla în această zonă”, spune el.

Astfel că pe baza precipitațiilor pe care le monitoriza a văzut că inundația e iminentă.

”Situația s-a înrăutățit considerabil, am dus mașina într-o altă zonă și apoi am început să umplu sacii pe care îi folosesc pentru cositul plantelor cu pământ din grădina mea. Am început să sap la ora 18.00 și am terminat la ora 22.00, fiind ajutat de copiii mei, dar am reușit să stăpânim râul care se revărsa pe strada noastră. Mi-am salvat casa, dar nu am avut timp să avertizez și alți oameni, iar acum mă doare să îi văd în această situație”, explică specialistul.

El spune că e nevoie de intervenții mai complexe.

”Avem nevoie de un studiu de inginerie care să cartografieze în detaliu întregul curs al pârâurilor care curg pe sub oraș și, practic, să vadă unde sunt blocajele, acționând asupra acestora. Să ne gândim la Ravone: ar trebui să i se dea o cale care să îi permită să se scurgă sau ar trebui create rezervoare de expansiune, de exemplu; dacă există blocaje și le cunoaștem, acestea ar trebui eliminate, dar este o chestiune foarte complexă, deoarece aceste intervenții trebuie să fie compatibile cu urbanizarea puternică. Ar trebui create noi canale…”, mai spune el.