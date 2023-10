Un oficial Hamas afirmă că organizația este pregătită pentru „scenariul unui război lung”/ Ali Barakeh susține că ostaticii israelieni vor fi folosiți pentru eliberarea arabilor deținuți în închisorile israeliene și americane

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat pentru Associated Press de Ali Barakeh, înalt oficial Hamas aflat în exil, notează The Guardian.

Barakeh a declarat că Hamas este pregătită să ducă un război lung cu Israelul, afirmând că are un arsenal de rachete care va dura mult timp. El a mai spus că ostaticii luați de Hamas vor fi folosiți pentru a asigura eliberarea arabilor deținuți în închisorile israeliene și a palestinienilor din închisorile americane.

„Ne-am pregătit bine pentru acest război și pentru a face față tuturor scenariilor, chiar și scenariului unui război lung”, a declarat Barakeh pentru AP. „Vom opri viața în entitatea sionistă dacă nu se oprește agresiunea asupra Gaza”.

Barakeh, care a fost ani de zile reprezentantul Hamas în Liban și care acum este responsabil de coordonarea cu alte facțiuni palestiniene, a declarat că grupul său va folosi zecile de israelieni capturați în raid pentru a obține eliberarea tuturor arabilor deținuți în închisorile israeliene și chiar a unor palestinieni închiși în Statele Unite sub acuzația de finanțare a Hamas.

„Există palestinieni deținuți în America. Vom cere eliberarea lor”, a declarat el, fără a preciza la cine se referă.

În 2009, un tribunal din Dallas a condamnat la 65 de ani de închisoare doi membri fondatori ai Holy Land Foundation for Relief and Development, cândva cea mai mare organizație caritabilă musulmană din SUA, pentru că au direcționat milioane de dolari către Hamas. Alți trei bărbați au fost condamnați la pedepse cuprinse între 15 și 20 de ani de închisoare pentru conspirație, mai notează The Guardian.