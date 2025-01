Un nou trend în SUA: Bărbații tineri, singuri, părăsesc bisericile tradiționale pentru alternativa mai „masculină” reprezentată de biserica Ortodoxă

Bărbații tineri și singuri se îndreaptă către Biserica Ortodoxă după ce au descoperit religia creștină „masculină” prin intermediul influencerilor online. Unii convertiți au declarat că s-au simțit deziluzionați de „feminizarea” bisericii protestante și au fost atrași de „autenticitatea” ortodoxiei, scrie The Telegraph.

Preoții intenționează acum să deschidă noi parohii pentru a găzdui „tsunami-ul” de tineri care s-au convertit de la pandemie.

Ei spun că majoritatea noilor convertiți au descoperit Biserica Ortodoxă urmărind videoclipuri pe YouTube sau ascultând podcasturi.

Matthew Ryan, un fost ateu, a găsit Ortodoxia după ce a văzut un comentariu despre bine și rău pe YouTube.

Profesorul de științe, în vârstă de 41 de ani, care se mutase în Salt Lake City în 2022 pentru a scăpa de regulile „draconice” impuse de pandemia Covid din New York, a început să cerceteze Biblia.

Acest lucru l-a condus în cele din urmă la un videoclip YouTube de o oră în care un protestant vizitează o biserică ortodoxă și vorbește cu un preot.

„L-am urmărit și mi-am zis: OK, are mult sens”, a declarat Ryan.

„Ceea ce m-a atras cu adevărat la Ortodoxie… a fost structura, îndrumarea, autenticitatea și istoricitatea”, a spus el.

Ryan, care a fost botezat în Biserica Ortodoxă în septembrie, se numără printre zecile de bărbați care s-au alăturat acestei biserici cu reguli stricte de la pandemie.

Un sondaj realizat în 2023 de Institutul de Studii Ortodoxe în rândul clerului ortodox din 20 de parohii din 15 state a constatat o creștere cu 80 % a numărului de convertiți la Biserica Ortodoxă în 2022, comparativ cu nivelurile pre-pandemice din 2019.

Dintre aceștia, 60 la sută erau bărbați, comparativ cu 54 la sută în 2019.

Mulți dintre ei au fost atrași de natura „masculină” a bisericii.

Credincioșii trebuie să stea în picioare pentru slujbe lungi, care pot dura până la cinci ore. De asemenea, ei trebuie să postească, uneori până la 40 de zile.

Unii au simțit că acest lucru este în contrast puternic cu alte confesiuni religioase, unde au simțit că biserica a fost „feminizată”.

Emmanuel Castillo, în vârstă de 32 de ani, s-a convertit la Biserica Ortodoxă în 2019, o călătorie care a început când a început să citească Biblia în timp ce păzea prizonieri al-Qaeda în Guantanamo Bay.

Fostul luptător aparținea unei biserici protestante, dar simțea că slujbele sale nu erau prea diferite de serile de sâmbătă petrecut în bar.

Aveau „același tip de iluminare, același tip de muzică, același tip de sentiment, iar după ce am citit Evangheliile și cartea Faptele Apostolilor am știut că nu așa se închinau acum 2000 de ani, am știut, hei, nu cred că sunt în biserica potrivită”.

Căutând ceva ce simțea că „întruchipa învățăturile și practicile primilor creștini”, în 2018 a găsit Biserica Creștină Ortodoxă Sfântul Ignațiu în apropierea casei sale din Mesa, Arizona.

Tatăl a doi copii, care de atunci a părăsit armata, a fost botezat în anul următor.

Pagina sa de Instagram este plină de imagini în care își etalează fizicul musculos, alături de citate din versete biblice.

Castillo este deschis cu privire la credința sa cu miile sale de adepți online și primește zeci de mesaje de la tineri interesați de Biserica Ortodoxă.

În opinia sa, creșterea numărului de bărbați care se convertesc la Biserica Ortodoxă este generată și de o respingere a „feminizării” altor confesiuni.

„Este regretabil că feminismul și-a cam înfipt dinții în toate organizațiile noastre, inclusiv în creștinism”, a spus el.

El a spus că, la bisericile protestante, majoritatea liderilor „nu sunt bărbați buni și puternici”, în timp ce liderii bisericii ortodoxe sunt mai degrabă „figuri paterne”.

„Ei arată ca niște bărbați. Arată ca niște tați, sunt puternici, spiritual, mental, fizic… Cred că tinerii de acum tânjesc să urmeze un tată bun”.

Iisus Hristos, crede el, este „exemplul perfect de masculinitate”, cineva capabil „să cheme toate armatele cerului pentru a-și distruge dușmanii”, dar care, în schimb, a ales să îi slujească pe alții.

„Sunt foarte confortabil cu aspectul fizic și, datorită credinței mele ortodoxe, sunt, de asemenea, foarte confortabil să fiu, știți, blând și bun… dar să fiu capabil și de violență față de, știți, cei care ar face rău celor pe care îi iubesc… Cred că și tinerii își doresc asta”.

Părintele Paul Truebenbach este de acord că o parte din ceea ce îi atrage pe tinerii bărbați către Biserica Ortodoxă este faptul că aceștia „doresc în mod natural să fie masculini, în sensul cel mai pozitiv al cuvântului”.

Părintele Truebenbach, care a fost preotul pe care Ryan l-a urmărit pe YouTube când se interesa de ortodoxie, a văzut cum numărul convertiților din congregația sa s-a triplat de la pandemie. Cei mai mulți dintre aceștia sunt bărbați tineri, singuri, în jur de 20 de ani.

„Este o formă mai dură de creștinism… Cred că o mulțime de bărbați au îmbrățișat-o și și-au dat seama că este o formă de abnegație cu rezultate reale, care aduce de fapt pace și bucurie în inimă ca nimic altceva”, a declarat părintele Truebenbach, de la Biserica Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel din Salt Lake City.

El a spus că bărbații din parohia sa au început să facă băi în apă rece, precum și să țină posturile mai extreme pentru a-și forța limitele.

Părintele Timothy Pavlatos, care conduce Biserica Ortodoxă Greacă Sfânta Katherine din Chandler, Arizona, este de acord că „provocarea” Bisericii Ortodoxe îi atrage pe mulți bărbați tineri.

„Ortodoxia este o provocare și din punct de vedere fizic și necesită mult… ei trăiesc într-o lume în care gratificarea este instantanee și iei doar ceea ce vrei, ceea ce simți că vrei, ceea ce crezi că ai nevoie, Ortodoxia este opusul acestui lucru, este negarea de sine”.

Dacă înainte de pandemie maxim șase persoane se converteau anual, anul acesta are în prezent 29 de persoane care studiază credința ortodoxă.

Dintre aceștia, a spus el, majoritatea au găsit biserica online.

El a fost nevoit să recruteze voluntari pentru a ajuta la „tsunami-ul de oameni care vin” și intenționează să înființeze noi biserici ortodoxe în apropiere.

Dr. Sarah Riccardi-Swartz, profesor asistent de religie și antropologie la Universitatea Northeastern, ale cărei cercetări analizează recentele convertiri la ortodoxie în SUA, a declarat că a început să observe o creștere a numărului de persoane care caută ortodoxia începând cu 2016.

Ea a spus că acest lucru a crescut „dramatic” în timpul pandemiei.

Dr. Riccardi-Swart a spus: „Am stat acasă pentru o mare parte din 2020 și chiar o parte din 2021, oamenii au avut timp să creeze conținut și să găsească conținut online, și am văzut în acea perioadă creșterea bărbaților tineri și a bărbaților în general, care erau ortodocși sau interesați să devină ortodocși, creând conținut pentru ca oamenii să găsească ortodocși”.

Ea a spus că o parte a atracției pentru bărbații tineri este că există un fenomen numit „creștinism muscular” și dorința pentru „un fel de religie a bărbaților puternici”, care, a spus ea, nu este unică pentru Ortodoxie.

„Există oameni care găsesc Ortodoxia și spun: „Hei, acest lucru este masculin, acest lucru este militarizat, acest lucru este foarte greu pentru corpul meu, este estetic provocator”, a spus ea.

Dar ea a adăugat că, pe lângă limbajul de strictețe și militarizare, a observat „chestiuni ideologice problematice”, cum ar fi misoginismul, exprimate de unii convertiți online.

Din cauza lipsei de date, este greu să avem o imagine exactă a numărului de creștini ortodocși din SUA.

Cele mai recente cifre sunt din 2010, când Pew Research Center a constatat că 0,5 % din populația SUA era ortodoxă.

Serafim Holland, preot la Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din McKinney, Texas, a fost, de asemenea, martorul creșterii numărului de convertiți în ultimii ani.

Numărul credincioșilor săi s-a triplat de la pandemie, iar biserica principală nu poate găzdui cele 200 de persoane care vin duminica, astfel că acum există două slujbe.

Majoritatea noilor convertiți au găsit biserica online și aproximativ 60 % sunt bărbați necăsătoriți.

Holland a spus că un aspect care îi atrage pe noii veniți este că, în timp ce alte biserici sunt atrase în dispute pe teme culturale, cum ar fi dezbaterile din jurul comunității LGBTQ, biserica ortodoxă nu se schimbă.

„Cred că există o mulțime de astfel de lucruri… societatea se cam îndreaptă spre lucrurile noi, iar oamenii se simt presați să creadă lucrurile noi, să vorbească despre lucrurile noi, să accepte lucrurile noi. Noi nu simțim această presiune”, a spus el.

El a adăugat: „Nu suntem anti-LGBTQ… suntem pro-moralitate creștină”.

Unul dintre cei care s-au convertit recent la parohia lui Holland este Longin, în vârstă de 23 de ani, care a constatat că biserica sa protestantă a început să i se pară „goală”.

Mecanicul de motoare, care studia teologia la acea vreme, a devenit interesat de biserica ortodoxă când a început să audă despre „martirii” care au fost persecutați.

Acest lucru, combinat carantinele din timpul pandemiei, l-a determinat „să caute ceva care să-mi dea același impuls, pe care cred că biserica evanghelică nu-l avea cu adevărat”, a spus el.

„Ai închinarea, știi tu, chitarele și tobele și alte chestii, apoi te așezi pentru o predică, și apoi cam asta e tot”, a spus el.

Acesta a fost un contrast puternic cu biserica ortodoxă din McKinney, Texas, unde a găsit credincioși care stăteau în picioare pentru slujbe lungi.

„M-am dus să văd și nu m-am mai uitat înapoi de atunci”, a spus el.