Un nou „Plan Marshall”? Cea mai recentă idee a lui Donald Trump pentru „a reconstrui și revitaliza” Gaza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De la „Riviera Orientului Mijlociu” la „Planul Marshall”, Donald Trump are multe idei pentru a încerca să reconstruiască Fâșia Gaza, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În timp ce primul a provocat o adevărată agitație și a șocat o parte a publicului, al doilea este așteptat să-i fie prezentat lui Benjamin Netanyahu. Prim-ministrul israelian merge la Casa Albă luni și va trebui să analizeze acest program ambițios de dezvoltare economică.

Ce este Planul Marshall?

Prezentat în 21 de puncte, acesta este, potrivit creatorilor săi, un „plan de dezvoltare economică” pentru „reconstruirea și revitalizarea” Fâșiei Gaza. Jurnaliștii de la „The Times of Israel” l-au văzut. Prima concluzie: se îndepărtează semnificativ de proiectul anterior, intitulat „Riviera Orientului Mijlociu”.

În planul anterior, Trump sugerase că locuitorii din Gaza ar putea fi relocați în Iordania sau Egipt, în ciuda refuzului ferm al acestor țări și al palestinienilor înșiși. În prima versiune, el dorea să „preia controlul” asupra Fâșiei Gaza devastate de război și să o transforme într-o destinaţie de lux.

De data aceasta, nimeni nu va fi obligat să părăsească Gaza, conform noului text. Dimpotrivă, locuitorii din Gaza vor fi încurajați să rămână și să investească în viitorul teritoriului lor. Pe de altă parte (și deloc surprinzător), Hamas nu va avea niciun cuvânt de spus în această chestiune și trebuie exclusă de orice responsabilitate guvernamentală.

La rândul său, Israelul ar trebui să renunțe la toate formele de ocupație și la orice tentativă de anexare.

Economia în centrul proiectului

La prima vedere, acest „Plan Marshall” pare, așadar, să îndeplinească mult mai multe cerințe pentru a satisface potențial ambele părți.

Inițial, ajutorul umanitar la scară largă ar urma să ajungă în Gaza imediat ce acest acord va fi semnat. Obiectivul: restabilirea alimentării cu electricitate și apă, curățarea molozului, redeschiderea drumurilor și apoi reconstrucția treptată a infrastructurii esențiale, începând cu spitale, școli și magazine alimentare.

Una dintre principalele caracteristici noi ale acestui plan este dimensiunea sa economică. Donald Trump dorește crearea unei zone economice speciale în Gaza, supravegheată de țările occidentale, cu infrastructură modernizată, taxe vamale reduse și deschidere către investițiile străine.

Prin această acțiune, președintele american doreşte să asigure viabilitatea economică a regiunii. Datorită acestui fapt, Washingtonul ar putea beneficia și el de acest nou pol economic, deoarece ar reprezenta o piață considerabilă pentru companiile sale.

Crearea unui stat palestinian

În cele din urmă, și acest lucru ar urma să nu-i placă lui Benjamin Netanyahu, acest plan semnalează deschiderea sa față de crearea unui stat palestinian. Este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple imediat, deoarece înainte de a lua în considerare acest lucru, tensiunile trebuie stabilizate și acceptată o perioadă de tranziție, care ar putea fi destul de lungă.

Pentru a stabiliza regiunea, un mic grup internațional ar urma să preia conducerea pentru restabilirea securității și organizarea viitoarei guvernări. Textul precizează, în special, că numai la sfârșitul „acestui proces ar putea fi îndeplinite în sfârșit condițiile pentru o cale credibilă către un stat palestinian”, răspunzând astfel „aspirației legitime a poporului palestinian”.

Desigur, acest text este încă (foarte) departe de a fi pus în aplicare. Riviera Orientului Mijlociu a fost înainte de toate o strategie politică și mediatică. Și acest plan ar putea urma aceeași cale, mai ales că Donald Trump râvnește mai mult ca oricând la Premiul Nobel pentru Pace.

Sursa: LA LIBRE BELGIQUE / Rador Radio România / Traducerea: Gabriela Sîrbu