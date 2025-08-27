Un nou partid, Alianța România Modernă (ARM), va fi lansat de Radu Ghidău, propus de AUR pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională în anul 2022

Radu Ghidău, propus de partidul extremist AUR pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională în anul 2022, a anunțat, miercuri, că lansează un nou partid: Alianța România Modernă (ARM).

Noul partid îți propune „o poziționare internațională demnă și fermă, în cadrul Uniunii Europene și al

parteneriatului strategic cu Statele Unite”, se arată în comunicatul de presă.

În anul 2020, Radu Ghidău a candidat la Primăria Capitalei din partea Partidului Alianţa Naţional Ţărănistă.

În anul 2022, Ghidău a fost propus de AUR pentru funcția de judecător la CCR.

Ulterior, Partidul Alianţa Naţional Ţărănistă, condus de Radu Ghidău, a făcut parte din Alianța electorală AUR, polul suveranist pe care partidul extremist a încercat să îl coaguleze înaintea alegerilor din 2024. Partidul Alianţa Naţional Ţărănistă s-a retras din această alianță, în mai 2024, acuzându-l pe George Simion de „tendințe totalitare și de un stil de conducere dictatorial”.

Comunicatul integral:

Radu Ghidău lansează Partidul Alianța România Modernă (ARM) – „Ordine, Onoare și Bunăstare”

Propunând o relație nouă între cetățeni și reprezentanții lor, bazată pe respect reciproc, comunicare transparentă și rezultate măsurabile, Alianța România Modernă (ARM) va organiza minim 50 de consultări publice în primele 6 luni, unde cetățenii vor contribui direct la stabilirea priorităților de țară.

Alianța România Modernă (ARM) are ca țintă imediată elaborarea unui proiect de țară pe termen lung, pornind de la reperele programului său politic:

 un aparat administrativ de stat eficient și transparent;

 o economie de piață competitivă și predictibilă;

 refacerea coeziunii sociale sub semnul valorilor educaționale și spirituale;

 protecția si promovarea familiei tradiționale;

 justiție independentă și sănătate prin prevenție și performanță;

 siguranța deplină a cetățeanului, având la bază un sistem modern și respectat de apărare, ordine publică și securitate națională;

 o poziționare internațională demnă și fermă, în cadrul Uniunii Europene și al parteneriatului strategic cu Statele Unite.

De ce acum? Pentru că România are nevoie de o alternativă reală la situația actuală, generată de „Rotativă”, mecanism calibrat și perfecționat în ultimele decenii, care a generat devoratori de resurse publice, în beneficiul câtorva privilegiați și în detrimentul cetățenilor.

De 35 de ani, „Rotativa” s-a infiltrat în mediul politic, în structuri de stat și private și funcționează prin rețele informale, dar puternice, unite de interese personale, bani, privilegii și protecție discreționară față de lege. Rezultatul este vizibil: o Românie slăbită, bugetul statului golit, țara supraîndatorată la costuri excesive, iar povara transferată pe umerii fiecărui român.

Totuși, dincolo de acest tablou, există România noastră iubită, care așteaptă redresarea.

Alianța România Modernă (ARM) reprezintă soluția.

Radu Ghidau: “Veniți alături de noi, avem o șansă istorică, acum este momentul!”

Format în marile școli ale Europei și Statelor Unite, absolvent al Harvard Kennedy School și fellow al German Marshall Fund, cu experiență politică reală și o viziune profund ancorată în realitățile României, Radu Ghidău vine cu această platformă politică nouă, autentică și necesară – Partidul Alianța România Modernă (ARM).