Un Monet s-a vândut cu 35 de milioane de dolari la o licitaţie de primăvară la New York, iar un Basquiat cu 46,5 milioane

Un tablou al maestrului impresionist francez Claude Monet a fost vândut pentru aproape 35 de milioane de dolari la o licitaţie în New York, miercuri, a anunţat casa Sotheby’s, transmite News.ro.

După o scădere a pieţei mondiale de artă în 2023, marile case de licitaţii Christie’s şi Sotheby’s şi-au lansat luni vânzările de primăvară în capitala americană a artei şi a finanţelor, într-un climat optimist după rezultatele bune de la Londra şi Paris.

Sotheby’s, care este deţinută de miliardarul franco-israelian Patrick Drahi, a anunţat miercuri seara că a vândut circa 50 de tablouri de artă modernă online, prin telefon şi la sediul său din Manhattan pentru 235 de milioane de dolari.

Unul dintre cele mai scumpe tablouri, „Meules à Giverny” (1893) de Claude Monet, a fost adjudecat „într-un război al ofertelor de opt minute” pentru 34,8 milioane de dolari, a precizat o purtătoare de cuvânt.

Iar o lucrare a britanico-mexicanei Leonora Carrington (1917-2011) a doborât un record de licitaţie pentru artistă cu „The Distractions of Dagobert”, vândută cu 28,5 milioane de dolari unui cumpărător „în sală după o bătălie de zece minute”.

Acest lucru „o plasează pe Carrington printre cele cinci artiste feminine cu cele mai mari preţuri, înaintea bărbaţilor suprarealişti, Max Ernst sau Salvador Dali”, a argumentat Sotheby’s.

Societatea rivală Christie’s, deţinută de holdingul Artémis al miliardarului francez François Pinault, a suferit începând de joia trecută un atac cibernetic care a perturbat site-ul său web pe care se desfăşoară unele dintre licitaţii. Cu toate acestea, compania a declarat că a „gestionat” această „problemă de securitate tehnologică”.

Christie’s a vândut marţi, la prestigiosul său sediu din Rockefeller Center, în centrul Manhattanului, opere de artă contemporană în valoare de 115 milioane de dolari, inclusiv o parte din colecţia lui Rosa de la Cruz, un celebru dealer de artă cubano-american stabilit la Miami, care a murit în februarie.

Un tablou al artistului american Jean-Michel Basquiat, „The Italian Version of Popeye has no Pork in his Diet”, s-a vândut, de asemenea, cu 32 de milioane de dolari, departe de recordurile stabilite de legendarul artist newyorkez, care a murit la vârsta de 27 de ani în 1988.

Basquiat a dominat de asemenea cele două seri de marţi şi miercuri la mica casă de licitaţii Phillips, „Untitled (ELMAR)” fiind vândut cu 46,5 milioane de dolari.

Pe fondul războaielor din Ucraina şi Orientul Mijlociu, cu mai puţini cumpărători ruşi pe piaţă, licitaţiile mondiale de artă au atins 14,9 miliarde de dolari în 2023, faţă de 16 miliarde de dolari în 2022 (-14,5%), an în care pandurii au doborât toate recordurile.