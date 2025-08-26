G4Media.ro
Un minor implicat în complotul terorist ce viza un concert al cântăreţei…

taylor swift
Sursa Foto: Facebook/ Taylor Swift

Un minor implicat în complotul terorist ce viza un concert al cântăreţei Taylor Swift a primit o condamnare cu suspendare în Germania

Un tribunal din Berlin l-a condamnat marţi pe un adolescent de 16 ani, care a participat la pregătirea unui atac terorist ce viza un concert al cântăreţei Taylor Swift la Viena anul trecut, la o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare cu suspendare, în baza legislaţiei penale pentru minori, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Acuzaţiile împotriva acestui adolescent sirian, care avea vârsta de 14 ani în timpul pregătirii complotului, au fost formulate în iunie. Atunci când acuzaţiile au fost formulate oficial, el a fost identificat doar sub numele de Mohammad A., în conformitate cu legile germane privind confidenţialitatea.

Tribunalul din Berlin a transmis marţi că acuzatul şi-a recunoscut pe deplin fapta şi că sentinţa, care poate fi atacată printr-un recurs, este în conformitate cu verdictul solicitat de procurori.

Radicalizat iniţial de propaganda online a organizaţiei teroriste Stat Islamic, acuzatul i-a trimis celui care voia să organizeze atacul un videoclip cu instrucţiuni pentru fabricarea unei bombe şi l-a pus în legătură cu un membru al organizaţiei Stat Islamic, a explicat instanţa germană.

Poliţia a operat mai multe arestări în legătură cu acel complot potenţial, ce viza comiterea unui atac terorist la un concert al cântăreţei Taylor Swift pe Stadionul Ernst Happel din capitala Austriei, fapt ce a dus la anularea tuturor celor trei spectacole pe care artista americană le avea programate acolo în luna august a anului trecut.

Guvernul de coaliţie al Austriei a convenit în iunie 2025 asupra unui plan care să îi permită Poliţiei să monitorizeze mesajele securizate ale persoanelor suspecte cu scopul de a preveni atacurile teroriste, punând astfel capăt unui aspect pe care oficialii din domeniul securităţii l-au numit „un rar şi periculos punct slab” al unei ţări din Uniunea Europeană.

