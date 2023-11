Un membru al echipei de producție a serialului Fauda a murit în luptele din Gaza/ Matan Meir avea 38 de ani

Matan Meir (38 de ani), membru al echipei de producție a serialului israelian de succes Fauda, a fost ucis vineri, în timp ce se afla la datorie în Gaza, transmite Jerusalem Post.

Numele sergentului-major (rez.) Matan Meir a fost unul dintre cele mai recente nume de soldați căzuți la datorie publicate de IDF. În urma publicării decesului rezervistului, o avalanșă de condoleanțe a inundat conturile de socializare israeliene.

„Suntem devastați să împărtășim faptul că unul dintre membrii familiei noastre Fauda, Matan Meir, a fost ucis în acțiune în Gaza”, a declarat contul oficial X, fostul Twitter, al Fauda, într-o postare sâmbătă seara. „Matan a fost un membru integral al echipajului. Distribuția și echipajul sunt sfâșiați de această pierdere tragică. Transmitem condoleanțele noastre familiei și prietenilor lui Matan. Fie ca sufletul său să se odihnească în pace”.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk

