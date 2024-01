Un incendiu într-un magazin din centrul Chinei a ucis 39 de persoane

Cel puțin 39 de persoane au murit miercuri, 24 ianuarie, în centrul Chinei, după ce un incendiu a izbucnit într-un magazin din provincia Jiangxi, potrivit presei de stat, citată de Le Figaro.

Inițial, canalul de televiziune de stat CCTV anunțase 25 de victime, precum și mai mulți răniți aflați în spital.

Imaginile difuzate de CCTV arătau mașini de pompieri și alte vehicule de urgență la fața locului.

Nu se cunoaște deocamdată cauza incendiului.

Acest incident are loc la doar cinci zile după ce un incendiu într-o școală din provincia Henan, în centrul Chinei, a făcut 13 victime.

