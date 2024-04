Un golan în halat cu ifose de candidat

Medicul Cătălin Cîrstoiu și-a bătut joc, marți seara, la B1TV, de o țară întreagă cu explicația că lucra voluntar, din devotament, pentru propria lui clinică, după ce o investigație HotNews.ro a dezvăluit cum, în calitate de manager la Spitalul Universitar din București își dirija pacienții la clinica privată unde este acționar el împreună cu soția. Golănia clasică practicată pe scară largă de medicii de la stat care au și clinici private. Este un fenomen scandalos, tolerat de instituțiile statului, numai că toți ceilalți șmecherași cu stetoscop nu candidează. Doctorul Cîrstoiu nu se prezintă în fața publicului ca un simplu golan în halat, ci vrea votul alegătorilor din București din poziția de candidat plin de ifose.

Te simți scuipat în față, luat de prost, de către candidatul Cîrstoiu în momentul în care susține că nu a luat niciodată pacienți de la spitalul de stat ca să-i ducă la cabinetul privat, dar că și-a ajutat colegii din considerente pur umanitare. ”Nu am încasat niciun ban, am făcut asta din devotamentul meu personal”, a explicat fără să clipească golanul în halat. O jumătate de adevăr, deoarece doctorul Cîrstoiu raportează în declarația de avere zeci de mii de euro încasați anual de pe urma spitalului unde este acționar împreună cu soția.

Ce vrea să spună golanul în halat este că nu m-ați prins fraierilor din presă, nu sunt atât de prost, încât să încalc legea ca ultimul habarnist. Sigur că legea îmi interzice în calitate de manager la stat să desfășor orice altă activitate cu excepția celei didactice, dar am găsit o portiță. Nu am semnat niciun contract de muncă, n-am nici un raport juridic cu propriul spital. Așa am evitat cu grație starea de incompatibilitate. A, sigur, lucrez ca voluntar, din devotament, dar atenție, nu încasez nici un ban în mod direct de la pacienții dirijați de rezidenți la clinica mea privată. Ei, jucați-o pe asta!

Golanul în halat trebuie să fi fost foarte încântat de sine. Din punct de vedere legal, s-a acoperit perfect. Deși Hotnews.ro a publicat o mulțime de probe că doctorul Cîrstoiu a continuat să activeze ca medic la clinica privată, să ofere consultații, iar pacienții să plătească ulterior pentru ele îngrășând conturile candidatului PSD-PNL, medicul le dă tuturor peste nas cu argumentul suprem că legal această situație nu poate fi sancționată de instituțiile statului deoarece a știut cum să se fofileze.

Ce ne spune în aceste zile doctorul Cîrstoiu este că, dacă ești deștept, găsești mereu o cale de a ocoli legea. O lecție de șmecherie, dată parcă de ultimul combinator de cartier.

Banii de BMW X6 așa se fac, împletind cu grijă munca de manager la stat cu cea de medic ”voluntar” la propria clinică, mutând pacienți dintr-o parte în alta, mereu atent la hârtii. Ulterior, golanul în halat scoate banii perfect legal sub formă de dividende, nu trebuie să fie musai angajat. În acest fel, doctorul evită legea cu dibăcie și acum le râde în nas tuturor celor care cred că l-au prins.

Golanul în halat a anunțat că nu se va retrage din cursa pentru București și că, săptămâna viitoare, după ce-și va depune oficial candidatura, va reveni cu noi explicații. Dacă această atitudine sfidătoare, de barosan versat în învârteli, venea de la unul ca Piedone, nu era nici o surpriză. Dar medicul Cătălin Cîrstoiu nu-și mai încape în piele când vorbește despre hărnicia, moralitatea și corectitudinea propriei persoane.

Am aflat cu această ocazie că acest medic nu doar că este total inadecvat când mege de exemplu cu BMW-ul său la metrou ca să se dea popular și de o aroganță imposibil de camuflat, ci și un pericol real pentru banul public.

Alianța PSD PNL ar fi trebuit să-l retragă ieri pe Cătălin Cîrstoiu, nu să aștepte până luni. Un golan în halat care explică public cu câtă dibăcie fentează el legea nu are ce căuta la Primăria Capitalei, unde are pe mână un buget de 10 miliarde de lei pe an. Bucureștiul a mai avut în fruntea lui un golan în halat, iar acum statul român se chinuie să-l aducă înapoi din Grecia, unde a fugit ca să scape de închisoare.