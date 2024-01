Un fotomodel născut în Ucraina câștigă titlul de Miss Japonia și reaprinde dezbaterea identitară

„Au existat bariere rasiale și a fost o provocare să fii acceptat ca japonez”. Aceasta a fost declarația pe care a făcut-o Carolina Shiino, cu ochii în lacrimi, într-o japoneză impecabilă, după ce a fost încoronată luni Miss Japonia, scrie BBC.

Carolina Shiino, a naturalized Japanese citizen who was born in Ukraine and has lived in Japan since she was 5 years old, won the 56th annual Miss Japan pageant yesterday. pic.twitter.com/a6UIAEsOvc

