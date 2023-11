Un evreu de 69 de ani a murit în urma unei altercații cu  manifestanți pro-palestinieni în orașul Thousands Oaks, SUA

Poliția din Los Angeles a deschis o anchetă după ce un bărbat în vârstă de 69 de ani a murit în urma rănilor suferite în timpul unei altercații fizice între protestatari pro-Israel și pro-palestinieni, a anunțat Biroul șerifului din comitatul Ventura, citat de The Guardian.

Într-o declarație în care îl identifică pe bărbat ca fiind Paul Kessler, biroul șerifului a precizat că „nu a exclus posibilitatea unei crime motivate de ură”.

Acesta a precizat că poliția a fost chemată în orașul Thousands Oaks luni după-amiază, după ce a fost raportată o altercație fizică în timpul căreia Kessler a căzut pe spate și s-a lovit cu capul de pământ. El a murit la spital din cauza rănilor suferite.

Acesta a declarat că a fost efectuată o autopsie și că cauza morții a fost determinată ca fiind „un traumatism cranian provocat de un corp contondent”, dar a mai spus că incidentul „pare să fie izolat”.

În timpul protestului, manifestanți pro-Palestina au afirmat că Israelul este un “stat terorist” și au scandat Allahu Akbar.

A Jewish man who was struck at a rally in Thousand Oaks died by homicide, the medical examiner determined. The 69-year-old man was hit during an altercation with pro-Palestinian protesters, fell and hit his head. The investigation – Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/O6m8H5Aq4T pic.twitter.com/steRGc4ZDK

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 7, 2023