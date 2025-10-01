Un craniu vechi de 1 milion de ani rescrie originea omului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Conform unei reconstituirilor 3D a unui craniu fosil vechi de un milion de ani, descoperit în China, originile omului ar putea fi mai vechi decât se credea pană acum, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Trăsăturile craniului ar putea împinge originile speciei noastre înapoi în timp cu aproximativ 400.000 de ani, comparativ cu ceea ce au estimat studiile genetice.

Descoperirea, care promite să stârnească o dezbatere aprinsă în comunitatea științifică, este publicată în revista Science de către o echipă internațională condusă de cercetători de la Universitatea Fudan din Shanghai și Academia Chineză de Științe din Beijing, împreună cu paleoantropologul Chris Stringer de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Craniul fosil, numit Yunxian 2, a fost descoperit în 1990 în provincia chineză Hubei. Grav deteriorat, a fost atribuit inițial speciei Homo erectus.

Acum însă, identikitul său a fost rafinat pe baza unor noi investigații efectuate cu tehnici avansate de tomografie computerizată, imagistică și reconstrucție virtuală, care au permis reconstituirea morfologiei originale craniului Yunxian 2 și compararea acesteia cu cea a aproximativ o sută de alte specimene fosile.

Rezultatele arată că Yunxian 2 prezintă o combinație unică de trăsături primitive și avansate. Mai exact, are o cutie cerebrală mare și îngustă și o față inferioară mai proeminentă, similară cu cea a lui Homo erectus. În același timp, trăsăturile faciale și posterioare ale cutiei cerebrale, precum și capacitatea mai mare a acesteia, sunt mai apropiate de speciile ulterioare, cum ar fi Homo longi („Omul Dragon”) și Homo sapiens. Această combinație de trăsături sugerează că specimenul Yunxian este o legătură între Homo erectus, care l-a precedat și speciile de hominizi care încă nu apăruseră.

În lumina acestui studiu, cercetătorii cred că este posibil ca diferitele linii evolutive să se fi separat într-o perioadă foarte scurtă de timp, începând cu 1,38 milioane de ani în urmă, odată cu apariția primilor neanderthalieni. Liniile Homo longi și Homo sapiens s-au separat acum aproximativ 1,32 milioane de ani, Homo longi dezvoltându-și trăsăturile distinctive în urmă cu aproximativ 1,2 milioane de ani, iar Homo sapiens acum aproximativ 1,02 milioane de ani.

Sursa: ANSA / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel