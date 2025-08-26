Un bărbat a fost reţinut după ce a obligat două tinere să se prostitueze la Constanța / Una din victime a reuşit să sune la 112, iar poliţiştii le-au salvat din locuinţa unde erau închise / Presupusul proxenet a fost prins în judeţul Tulcea

Un bărbat a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce a obligat două tinere să se prostitueze. Una dintre acestea a reuşit să sune la 112, iar poliţiştii au intrat cu forţa în apartamentul în care femeile erau încuiate şi le-au eliberat. Presupusul proxenet a fost prins în apropierea oraşului Măcin, din judeţul Tulcea, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, marţi, că un bărbat de 25 de ani este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, lipsirea de libertate în mod ilegal şi proxenetism.

”În cursul lunii august, bărbatul ar fi lipsit de libertate în mod ilegal două femei, de 20 de ani, respectiv 24 de ani, într-un imobil din municipiul Constanţa. Prin săvârşirea de acte de agresiune fizică, le-ar fi obligat pe cele două persoane vătămate să întreţină relaţii sexuale cu diferiţi bărbaţi, în schimbul unor sume de bani. La data de 24 august, una dintre femei a sesizat poliţia prin 112. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au pătruns cu forţa în apartamentul în care erau încuiate cele două femei, pe care le-au preluat în custodie”, au afirmat poliţiştii.

Ei au precizat că maşina condusă de bărbatul respectiv a fost dată în consemn şi a fost descoperită în apropierea oraşului Măcin din Tulcea.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în arestul IPJ Constanţa.